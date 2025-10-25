2025年MLBワールドシリーズが10月25日（日本時間）、開始。2024年に米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」とパートナーシップ契約を締結した、ホットランド（東京都中央区）のたこ焼き専門店「築地銀だこ」が、ドジャースが今年もワールドシリーズを制した場合、優勝決定の翌日（日本時間）から各店で「たこ焼（8個入り）全品100円引き！」キャンペーンを実施する予定です。

【写真】“本場”の盛り上がりはどんな感じ？ 公式キャラ「たこぼ〜」も“ワールドシリーズ仕様”に！

「築地銀だこ」は、同球団の本拠地「ドジャー・スタジアム」内に店舗を営業しており、日本の“たこ焼”を現地の人たちに親しみやすい味にアレンジした「チーズ＆ワカモレ」 「濃厚魚介系UMAMIたこ焼」「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜」などを販売中。

ドジャースには、大谷翔平選手をはじめ、山本由伸投手、佐々木朗希投手といった日本人選手が所属。25日から2年連続ワールドシリーズ優勝を懸けてトロント・ブルージェイズと対戦します。