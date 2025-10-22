“宇宙人の町”に現れた巨大な楕円形の機体…ヘリウムガスで高度20キロに浮かぶ「空飛ぶ基地局」開発現場に密着　被災地の救世主となるか

格納庫に置かれた、銀色に輝く巨大な楕円形の機体―――。地震や台風といった大規模災害で携帯などが使えなくなる問題をめぐり、解決の切り札として注目されているのが、ソフトバンクが日本への導入を目指す「空飛ぶ基地局」、正式名称「成層圏通信プラットフォーム（HAPS）」だ。アメリカでの開発現場に、日本メディアとして初めて取材に入った。

銀色に輝く巨大な機体…

取材班が訪れたのは、アメリカ西部ニューメキシコ州のロズウェル市。

1947年にUFOが墜落したと長年信じられてきた「ロズウェル事件」の舞台となった、“宇宙人の町”だ。空港の一角にある、かまぼこ形の格納庫のドアには「撮影禁止」との標記が掲げられ、その中は「土足禁止」の空間だ。

中に入ると、SCEYE社が開発する銀色の巨大な機体が目に飛び込んできた。ソフトバンクが1500万ドル＝約22億4000万円を投資する次世代の通信システムだ。

創業者でCEOのミッケル・ヴェスターガード・フランドセン氏は「これはHAPSと呼ぶ。飛行船のように見えるかもしれないが、新しいカテゴリーだ」と語り、飛行試験を控えた機体を自ら案内してくれた。

HAPSの仕組みはこうだ。

機体はヘリウムガスで浮かび、高度20キロの成層圏で位置を変えずにとどまることができる。航空機や台風の雲よりも高く、人工衛星よりも低い「宇宙との境界線」に位置し、災害時でも安定した通信サービスを地上に届けられるのが特徴だ。

取材では、機体に触れることも許可された。全長65mの銀色の機体は「ソーセージ」と呼ばれる白いクッションの上にそっと乗っている。

本体は弾力があり、手で押すとしっかり跳ね返す、張りのある素材でできている。

さらにリフトで20m以上の高さから機体の上面を見ると、薄くて黒い太陽光パネルが複数確認できた。HAPSは、昼間は太陽の光で充電し、夜間は充電したバッテリーで飛行を続ける仕組みで、1年間の滞空を目標にしている。

災害時に「シームレスな通信」と「被災状況の把握」

では実際に日本で災害が起きた際、どのような活用を想定しているのだろうか。

フランドセンCEOが次のように話す。

ミッケル・ヴェスターガード・フランドセンCEO：

考え方としては、（発災前に）すでに日本上空に待機しているイメージだ。万一、地震や津波のような不幸な出来事が起きた場合、機体はその地域に急行し、即座にインフラを提供する。まさにこれが期待できるHAPSの可能性だ。

1機で地上の直径200キロのエリアをカバーでき、携帯端末と直接通信できるため、新たな受信端末などは不要だ。普段使っている携帯をそのまま使い続けることができる利点がある。

上空20キロから「7平方cm以下」を確認可能

さらに、災害時にHAPSが力を発揮するもうひとつの機能がある。搭載されたカメラによる被災状況の把握だ。機体に搭載されたカメラは、上空20キロから7平方cm以下のものを確認できるという。フランドセンCEOは、「津波や地震の後に重要なのは、人を発見することだ。行方不明者の発見には、間違いなく役立つ」と強調する。

フランドセンCEOは、年内にも捜索を念頭に置いた飛行試験を行うと話す。

ミッケル・ヴェスターガード・フランドセンCEO：

捜索と救助を支援できる役割は非常に重要だ。年内に沿岸警備隊のために飛行試験を実施するが、『捜索』と『救助』のうち、『捜索』の作業を省くことができることを証明するつもりだ。

「成層圏に展開せずして6Gは実現できない」

フランドセンCEOは、災害対応だけでなく、その先の展開にも期待感を寄せている。

6G時代で「空飛ぶクルマ」や「物流ドローン」などが飛び交うためには、通信インフラの整備が不可欠だ。

フランドセンCEOは「成層圏に展開せずして6Gは実現できない」と強調し、HAPSがその“missing piece（欠如していた要素）”になりうると指摘する。

SCEYE社は2026年にHAPSを日本に飛ばす予定で、ソフトバンクは10日間の実証実験でデータを集める。2027年には、一般へのサービス提供を目指している。

【執筆・取材：FNNニューヨーク支局長 弓削いく子、撮影・取材：ハンター・ホイジュラット、伊東浩文】