セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」より「宇治抹茶スムージー」を10月24日から数量限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが《大阪・関西万博限定》だった「宇治抹茶スムージー」です！

店舗連日合計で1000杯超えの人気ぶり

同商品は、10月13日に閉幕した「大阪・関西万博」会場内の2店舗限定で販売されていたスムージー。「セブン‐イレブン西ゲート店」「ウォータープラザ店」での販売数（7月後半）が、店舗連日合計で1000杯を超えるなど人気を博し、話題になった商品です。

同スムージーに使用されている「宇治抹茶」は、創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」のもの。鮮やかなグリーンと濃厚な味わい、上品な香りが特徴です。

同社は「大阪・関西万博開催時は2店でしかご購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、今回はさらにおいしくなって全国のセブン‐イレブンで発売します」「老舗の抹茶原料を使用した本格的な品質を手軽に楽しめるよう、全国展開しますので、ぜひお楽しみください」とコメントしています。

価格は400.68円（税込み）。全国で順次販売されます。

「大阪・関西万博」会場内限定だった“話題の商品”の全国展開に、SNSでは喜びの声が続出。「やったー！」「ついに全国で飲めるのか！」「これ超おいしかったからうれしい」「抹茶スムージーがまた飲める！」「もう一度飲みたかったんだよ」といった“リピート希望”のコメントのほか、「話題になってたアレか！」「そんなにおいしいんだ、気になる」「万博行ったとき飲めなかったからうれしい」など、会場内で飲めなかったという人からも期待の声が寄せられています。