元櫻坂46土生瑞穂、奇抜なアングルで美脚披露「お洒落でかっこいい」「綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元櫻坂46の土生瑞穂が10月20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからのぞく美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元櫻坂46、奇抜なアングルで美脚披露
土生は「靴で締める、香りは記憶アクセサリーも欠かさず！」とつづり、青いジャケットに黒いショートパンツ、スニーカー、蛇のアクセサリーでパンチのあるスタイリングのオフショットを投稿。階段に座っている土生を見上げるように収めた奇抜なアングルの写真では色白のスラっと伸びる脚を大胆に披露している。
また、2018年に学業に専念するため欅坂46を卒業した米谷奈々未さんと笑顔でポーズを決めている2ショットも公開している。
この投稿には「美しい」「お洒落でかっこいい」「足が綺麗すぎる」「よねさん（米谷さん）？！嬉しい」「2ショット何年ぶりかな」「久々すぎて泣ける」「最高な写真」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元櫻坂46、奇抜なアングルで美脚披露
◆土生瑞穂、美脚を披露
土生は「靴で締める、香りは記憶アクセサリーも欠かさず！」とつづり、青いジャケットに黒いショートパンツ、スニーカー、蛇のアクセサリーでパンチのあるスタイリングのオフショットを投稿。階段に座っている土生を見上げるように収めた奇抜なアングルの写真では色白のスラっと伸びる脚を大胆に披露している。
また、2018年に学業に専念するため欅坂46を卒業した米谷奈々未さんと笑顔でポーズを決めている2ショットも公開している。
◆土生瑞穂の投稿に反響
この投稿には「美しい」「お洒落でかっこいい」「足が綺麗すぎる」「よねさん（米谷さん）？！嬉しい」「2ショット何年ぶりかな」「久々すぎて泣ける」「最高な写真」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】