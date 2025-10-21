土生瑞穂（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/10/21】元櫻坂46土生瑞穂が10月20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからのぞく美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。

土生は「靴で締める、香りは記憶アクセサリーも欠かさず！」とつづり、青いジャケットに黒いショートパンツスニーカー、蛇のアクセサリーパンチのあるスタイリングのオフショットを投稿。階段に座っている土生を見上げるように収めた奇抜なアングルの写真では色白のスラっと伸びる脚を大胆に披露している。

また、2018年に学業に専念するため欅坂46を卒業した米谷奈々未さんと笑顔でポーズを決めている2ショットも公開している。

この投稿には「美しい」「お洒落でかっこいい」「足が綺麗すぎる」「よねさん（米谷さん）？！嬉しい」「2ショット何年ぶりかな」「久々すぎて泣ける」「最高な写真」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

