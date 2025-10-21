ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフーさんが2025年10月19日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。試合中にとらえたと思われる大谷翔平選手（31）の「激レア」なショットを公開した。

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦し4連勝。2年連続ワールドシリーズの進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦は、大谷選手が打っては3ホーマー、投げては7回途中無失点、10奪三振で勝利投手となるなど、「異次元」の活躍でシリーズMVPに輝いた。

この日の投稿は、「The SooHoo Scrapbook"Locked In"」とメッセージを添えて、大谷選手が黒いバットにキスをする瞬間をとらえた、迫力のある1枚を公開した。

この投稿には、「大谷くんらしい、いい写真」「息をのむほど美しい一枚」「これは格好良すぎる」「こういう表情にもまたグッと惹きつけられますね」「ドキッとするショット」「絵になるかっこよさ」といったコメントが寄せられていた。