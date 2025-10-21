「ピチッとした服が苦手」な人へ！【ハニーズ】大人が頼れる♡「ゆったりトップス」

体のラインを拾う服は苦手……。そんな大人女性には【ハニーズ】の「ゆったりトップス」がおすすめ。ほどよくルーズなシルエットで体型カバーが狙えるのに、オシャレに見える絶妙なバランスが魅力です。今回はこなれ感たっぷりなトップスを厳選してご紹介。

フォトTでスタイリッシュに

【ハニーズ】「フォトゆるスウェット」\2,480（税込）

ゆるっとしたシルエットとフォトプリントが絶妙にマッチしたスウェット。ドロップショルダーや前後差のあるデザインがシャレ見えをさらに高めてくれそうです。カジュアルなスウェットも、モノトーンカラーのフォトデザインがこなれたムードに引き寄せてくれます。ボトムスはナロースカートやタックパンツなど、すっきりとしたシルエットのアイテムが◎

計算されたシルエットでこなれ感を演出

【ハニーズ】「裾タックチュニックT」\1,980（税込）

背面の裾に入ったタックがナチュラルなコクーンシルエットを作るチュニックTシャツ。長めかつゆったりしたデザインなので腰まわりもカバーしやすく、ピタッとした服が苦手な人におすすめしたいアイテムです。「程よくハリがあり、さらりとした肌触り」（公式サイトより）の素材で、着心地の良さも期待できます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。