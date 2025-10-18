大沢あかね、夫・劇団ひとりの“奇行”を暴露 スタジオは爆笑に包まれる
タレントの大沢あかね（40）が、17日放送のABEMA番組『ダマってられない女たち season2』（#7）に出演し、夫である劇団ひとりの“クレイジーな一面”を明かしてスタジオを沸かせた。
【写真】マダム信子にも密着 19歳の年下夫の幸治さんも登場
番組は、MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーがMCを務め、現代を生きる女性たちのリアルな生きざまを通して“幸せとは何か”を語り合うトークバラエティ。この日の放送では、大沢と元TBSアナウンサーの山本里菜がゲストとして登場。女性たちの人生観や夫婦関係をテーマにトークを繰り広げた。
番組内では、スイーツ「マダムブリュレ」で年商50億円を記録した実業家・マダム信子（73）の“終活”密着企画を紹介。彼女の波乱万丈な人生や19歳年下の夫との絆が話題となる中、大沢は「めちゃくちゃ野心家」「MEGUMIさんみたいになりたい」と、マダム信子の生き方に憧れを口にした。
その流れで自身の私生活についても触れ、「築40年のマンションに住んでいる」と意外な一面を明かした大沢。さらに夫・劇団ひとりについて「びっくりするくらいクレイジー」と語り、「朝から3DプリンターでIKKOさんのフィギュアを作ってる」と奇行エピソードを暴露。スタジオは爆笑に包まれた。
このほか、映画『カメラを止めるな！』で知られる俳優・しゅはまはるみ（51）の婚活企画や、「マダムブリュレ」開発秘話を通じて、女性たちの“生きる力”に迫った同放送。番組を締めくくるトークでは、MEGUMIが「生き様で惚れられるってかっこいい」と語り、大沢も「自分ももっと野心的に生きたい」と前向きな表情を見せた。
