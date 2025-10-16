西武＆中日でプレー、「世田谷西シニア」蓬莱昭彦総監督が打撃を解説

中学生の打撃で大切なのは手首の返しだ。8月の「第18回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」を制するなど、“全国3冠”を達成した中学硬式の強豪「世田谷西リトルシニア」の蓬莱昭彦総監督は「中学生で一番気にしているのが手首の使い方です」と力説する。Full-Countでは小学生・中学生世代で全国制覇を成し遂げた指導者を取材。蓬莱総監督は、スイングの際、手首をうまく返すことができれば、バットのヘッドが走って強い打球が飛ぶという。

西武と中日で計309試合に出場し、現在は世田谷西で子どもたちを指導する68歳の蓬莱氏はこう説明する。「手首を上手に使えないと、スイングする時にバットのヘッドが下がります。そうなると右打者なら左肘が上がって左脇が開いてしまう。左脇を締めようとしても、うまく振れません。テニスや卓球のラケットと同じで、ボールを水平に捉えた後はそのまま手首を真っすぐ返すイメージです」。

右打者がスイングする際、左肘が上がった状態で手首をひねってもヘッドは大きく動かない。ヘッドが下がらないようレベルスイングを心がけつつ、インパクトの後に手首を返すのが重要なのだという。「こねたりねじったりすると、フォロースルーも小さくなります。差し込まれてファウルになることもある。手首を真っすぐ上手に返せるとヘッドが走って遠心力が使えます。体が小さい中学生は、バットの勢いを使うことも必要です」。

トップの位置からバットの重さを利用してヘッドを自分の背中側に下げる。その勢いを生かしながら体を回転させ、ボールの軌道に合わせてバットを水平に近い感じで入れて振っていく。蓬莱氏の名前を取って“ホーライスイング”と呼ばれる打法。ヘッドを下げた時から手首を柔軟に使うのがコツだという。

「昔からよく言う『出前持ちになれ』ということです」。右打者なら右手のひらが天を向くイメージで振り出す。そうすることでインパクトの前に手首が返る“こねるスイング”が解消される可能性は高くなる。

振り子の原理で振れば…「打球は強く飛ぶようになります」

“出前持ち”の状態は、もう1つ打撃に欠かせない要素を秘める。「相手の球を探るんです。真っすぐなのか変化球なのか、内角なのか外角なのか、打ちに行きながら探る。車のハンドル操作と同じで、遊びというか余裕がないとスムーズに振れません」。スイングの中でほんの一瞬だが、“間”を作る。投球を見極めて対応するのだ。

“出前持ち”の形ができると、そこから振り子のように自然なスイングにつながる。「脇を締めて手首を上手に返せるようになると、打球は強く飛ぶようになります。振り子の原理です。こねたりねじったりすると振り子になりません」。手首をうまく返せない選手は「バットがボールを切る動きになる」という。そうなると「アッパー気味のスイングでも切る動きになる。こする感じでフライが多くなります」と解説した。

投手の球に負けないように強いスイングをしようとすると、どうしても腕力で振ろうと力みが生じる。だが打撃は腕力だけではない。「力だけではどうにもならない。やはりコツをつかまないといけません。バットそのものの反動を利用しないと。その時に手首を上手に使えるか。パワーは後々でもウエートトレーニングをやればつきます。まずは技術をつけないといけません」。

プロ野球界でも体が小さくても活躍している選手は、手首の使い方が優れているという。身長160センチ台でも球史に名前を刻んだ若松勉氏（元ヤクルト）や大石大二郎氏（元近鉄）らの名前を挙げ「本当に手首をうまく使っていました」と回顧。現在でも171センチの阪神・近本光司外野手や173センチのソフトバンク・近藤健介外野手らは「体は小さいけどバットのヘッドをうまく利用して打っている」と説明した。

「手首をうまく使える子どもは凄い打者になる可能性があります」。体が小さくても強い打球を飛ばせるようになる。手首の動きとヘッドの走りを気にしながらスイングすることで、打撃内容は変わってきそうだ。蓬莱総監督は10月末開催の「日本一の指導者サミット」で、自身が培ってきた打撃指導論を披露する。（尾辻剛 / Go Otsuji）