今年は黒より“ネイビー”です！【GU】40・50代におすすめ♡「秋トップス」

今秋のランウェイでも様々なブランドから登場し、トレンドカラーの1つでもあるネイビー。黒のように使いやすいのに、重たくなりすぎずコーデにフレッシュさをプラスしてくれそうな色です。そこで今回は【GU（ジーユー）】から登場している、40・50代が頼れるネイビーカラーの秋トップスを厳選してご紹介。スタッフさんの最旬コーデもあわせてご紹介するので、ぜひ参考にして取り入れてみて。

きちんと見えが叶いそうなツイード風カーディガン

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

じわじわとトレンドにあがってきている秋冬らしいロマンティックなムードが漂うツイード風のニットカーディガン。ゴールドのボタンがコーデのアクセントになり、単色カーディガンながらレトロで華やかな雰囲気。ジャケットのように合わせやすいしっかりとした素材で、おしゃれさきちんと感を両立したい大人世代にもぜひおすすめの1枚です。長すぎない丈で、ワイドやフレアシルエットのボトムスとの相性もGOOD。

甘さとハンサムさのバランスを取って

モノトーンアイテムと合わせるとシックなおでかけコーデの完成。カーディガンの丈がほどよく短めなので、ストレートシルエットのスカートともバランスが取りやすくスタイルアップが叶いそう。シンプルになりがちなスタイルには、フリルブラウスを合わせてほんのり甘さをプラス。足元はローファーにすることで、女性らしい着こなしにハンサムな雰囲気をミックス。ホテルランチなどきちんとしたいシーンにもぴったりです。

トラッドなチルデンニット

【GU】「コットンチルデンVネックセーター」\1,990（税込・セール価格）

スポーティでトラッドな雰囲気のチルデンニットは、ラフなデイリースタイルにぴったり。レトロなグリーンの配色が、モノトーンに傾きやすい秋冬のコーデのアクセントに。メンズアイテムなので全体的にゆったりとしたシルエットで着やすく、ワイドパンツとも好相性の予感。プリーツスカートやミニ丈ボトムスと合わせるとぐっと今年らしい着こなしに。

メンズライクな上級者コーデ

ワイドテーパードシルエットのボトムスと合わせたメンズライクな着こなしは、忙しい毎日だけでなくオフモードの休日にもぴったりマッチしそう。スタッフのNatsukiさんは、ボトムスもユニセックスアイテムを合わせた上級者コーデを紹介しています。全体的に大きめのシルエットなので、手首と首もとを出して女性らしくすっきりとした印象に。アップへアや華奢なアクセサリーでコーデのバランスを取り、ラフながら上品に着こなせそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Momo.S