ドジャースとブルワーズは今季0勝6敗

ドジャースは13日（日本時間14日）から本拠地でリーグ優勝決定シリーズを戦う。対戦するのは11日（同12日）の地区シリーズ第5戦でブルワーズとカブスの勝者。ドジャースファンもドキドキしていた。

ドジャースは第4戦でフィリーズを下し、ひと足先に地区シリーズ突破を決めていた。地元メディア「ドジャース・ネーション」は10日（同11日）に「ドジャースがNLCSで対戦してほしい相手は誰ですか？」と題してX（旧ツイッター）でアンケートを行った。

アンケートの結果はカブスが80％、ブルワーズが20％だった。それもそのはず、今季ドジャースはブルワーズに6戦全敗と完璧にやられていた。また、ブルワーズが勝利した場合、第1戦をミルウォーキーで戦う。

もちろんレギュラーシーズンとプレーオフは違う。また、カブスにも7戦4敗と負け越している。それでも完膚なきまでに叩きのめされたレギュラーシーズンを思い出すファンは多いよう。「ブルワーズ怖いなぁ……」「ブルワーズは正直嫌なんだよな」「どっちも嫌だなー組み易しはカブスか……」「今年のブルワーズ怖いよぉ」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）