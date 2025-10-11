【ばけばけ 第11話あらすじ】トキ、銀二郎との新婚生活スタート
【モデルプレス＝2025/10/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第11話が、10月13日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
無事にお見合いもうまくいき、トキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活がはじまった。働き者の銀二郎のおかげで、松野家の生活も少しは楽になり、祖父・勘右衛門（小日向文世）、父・司之介（岡部たかし）も、跡取りとなる銀二郎への期待が膨らむ。
幸せ絶頂のトキ。しかし、仕事場である雨清水家の機織り工場では不穏な空気が流れ始めていた。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第11話／10月13日（月）放送
