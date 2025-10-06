楽天ガールズのメンバー紹介…今回はチョーアイさん

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、台湾プロ野球6球団のチアリーダーは年々注目を浴びている。パ・リーグインサイトでは“台湾チア”の先駆けであり、独自の応援スタイルの礎を築いた楽天モンキーズの専属チア「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答をご紹介します。今回ご紹介するのは、背番号99・チョーアイさん。

今季活動2年目のチョーアイさん。活動継続の理由について、「チアリーディングはファンの気持ちを熱く伝え、スタジアムの雰囲気を盛り上げることができる仕事です。皆さんに喜びを届け、ファンと一緒に応援できることはとても情熱的で幸せを感じ、Rakuten Girlsとして活動できていることに感謝の気持ちでいっぱいです。この業界で成長し続ける自分自身が好きで、活動を継続しています」と話します。

活動2年目のチョーアイさんに一問一答

◯自分の性格を一言で表すと？

「楽観的、陽気、粘り強い」

◯得意なことは？

「歌、文章を書くこと、ファッションコーディネート」

◯「〇〇」が大好き！

「動物、ハリー・ポッター、アイスを食べること、音楽を聴くことが好きです！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「映画を見たり、おいしいものを食べたり、マッサージを受けたり、歌ったり、テレビシリーズを見たり、ペットを連れて出かけたり、携帯を見たり、買い物に行ったり、服を買ったりする」

◯人生の最後に食べたいものは？

「氷、鶏むね肉、ジンギスカン蒸し餃子、酸辣湯、お母さんの料理」

◯苦手な食べものは？

「ゴーヤ、レタス」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「猫になりたい」

◯携帯の待受画像は？

「愛猫『クリスピー』です」

◯つい買ってしまうものは？

「服」

◯いつも持ち歩いているものは？

「お守り、AirPods、防犯スプレー、メイク用品、ちゅーる」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「子どもの頃からの憧れはアヴリル・ラヴィーンです。彼女の声、音楽と創作への愛が好きです。彼女は情熱的で、甘く、クールで、それでいてホットな雰囲気を醸し出します！ それが私の一番好きなスタイルです。それに彼女は多才でそれがとても魅力的です。私も彼女のようになりたいです」

人生で1番感動したことは「両親の娘であること」

◯人生で1番感動したことは？

「両親の娘であること」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしていると思う？

「商品を販売するライブストリーマー、中国語教師、セルフメディアを運営していたかもしれませんし、起業を勉強し、学生として大学院に通っていたかもしれません」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「ションニーの社交ダンスが本当に美しい、ガーリンのスタイルと、ベイジャーイーのさわやかな性格もすてき！」

◯お気に入りの美容グッズは？

「韓国のリフティングマスク」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「定期的なフェイシャルエステで保湿、できるだけ食事を減らし運動する」

◯日本で印象に残っていることは？

「桜、ディズニーランド、ラーメン」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「豆花フラペチーノ」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「もっと上手にダンスができるようになりたいし、体重も少し減らしたいです」

◯最後に日本のファンへ一言！

「お会いできる日を楽しみにしています！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）