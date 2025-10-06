台湾美女の告白「体重も少し減らしたい」 チア2年目の願い…語った“秘めた情熱”
楽天ガールズのメンバー紹介…今回はチョーアイさん
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、台湾プロ野球6球団のチアリーダーは年々注目を浴びている。パ・リーグインサイトでは“台湾チア”の先駆けであり、独自の応援スタイルの礎を築いた楽天モンキーズの専属チア「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答をご紹介します。今回ご紹介するのは、背番号99・チョーアイさん。
今季活動2年目のチョーアイさん。活動継続の理由について、「チアリーディングはファンの気持ちを熱く伝え、スタジアムの雰囲気を盛り上げることができる仕事です。皆さんに喜びを届け、ファンと一緒に応援できることはとても情熱的で幸せを感じ、Rakuten Girlsとして活動できていることに感謝の気持ちでいっぱいです。この業界で成長し続ける自分自身が好きで、活動を継続しています」と話します。
活動2年目のチョーアイさんに一問一答
◯自分の性格を一言で表すと？
「楽観的、陽気、粘り強い」
◯得意なことは？
「歌、文章を書くこと、ファッションコーディネート」
◯「〇〇」が大好き！
「動物、ハリー・ポッター、アイスを食べること、音楽を聴くことが好きです！」
◯リラックスしたいときには何をする？
「映画を見たり、おいしいものを食べたり、マッサージを受けたり、歌ったり、テレビシリーズを見たり、ペットを連れて出かけたり、携帯を見たり、買い物に行ったり、服を買ったりする」
◯人生の最後に食べたいものは？
「氷、鶏むね肉、ジンギスカン蒸し餃子、酸辣湯、お母さんの料理」
◯苦手な食べものは？
「ゴーヤ、レタス」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「猫になりたい」
◯携帯の待受画像は？
「愛猫『クリスピー』です」
◯つい買ってしまうものは？
「服」
◯いつも持ち歩いているものは？
「お守り、AirPods、防犯スプレー、メイク用品、ちゅーる」
◯憧れの人、影響を受けた人は？
「子どもの頃からの憧れはアヴリル・ラヴィーンです。彼女の声、音楽と創作への愛が好きです。彼女は情熱的で、甘く、クールで、それでいてホットな雰囲気を醸し出します！ それが私の一番好きなスタイルです。それに彼女は多才でそれがとても魅力的です。私も彼女のようになりたいです」
人生で1番感動したことは「両親の娘であること」
◯人生で1番感動したことは？
「両親の娘であること」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしていると思う？
「商品を販売するライブストリーマー、中国語教師、セルフメディアを運営していたかもしれませんし、起業を勉強し、学生として大学院に通っていたかもしれません」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「ションニーの社交ダンスが本当に美しい、ガーリンのスタイルと、ベイジャーイーのさわやかな性格もすてき！」
◯お気に入りの美容グッズは？
「韓国のリフティングマスク」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「定期的なフェイシャルエステで保湿、できるだけ食事を減らし運動する」
◯日本で印象に残っていることは？
「桜、ディズニーランド、ラーメン」
◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？
「豆花フラペチーノ」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「もっと上手にダンスができるようになりたいし、体重も少し減らしたいです」
◯最後に日本のファンへ一言！
「お会いできる日を楽しみにしています！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）