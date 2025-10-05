ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¡©¡¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨101°Ì¤â¡Ä¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡Ö5.99¡×¤Î¡È²ÁÃÍ¡É
ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.247¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡Ä»þ¤Ë¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤«¤é¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤à¡£º£µ¨¤â°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£³Î¤«¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï.247¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.282¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÃ«¤Ï¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÇ¶¯¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¼«¸Ê¡¦µåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë55¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬146ÆÀÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¡£Ä¹ÂÇÎ¨.622¡¢OPS1.014¡¢89Ä¹ÂÇ¡¢380ÎÝÂÇ¡¢20·É±ó¡¢ISO.340¤Ê¤É¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¡È7´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£55ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤ÁÆÀÅÀ·÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï8ËÜ¡£8·î°Ê¹ß12ËÜÏ¢Â³¥½¥íÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô145¿ÍÃæ¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.247¤Ï101°Ì¡£¿ô»ú¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï°ìÄê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÂ¦ÌÌ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£10ÅÀº¹¤ÇÊü¤Ã¤¿Å¬»þÂÇ¤È¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö1ÂÇÅÀ¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Ç¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¡ÖWPA¡ÊWin Probability Added¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹çÅ¸³«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÇ·â¤Î¿¿²Á¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢¤³¤ÎWPA¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö5.99¡×¤ÎÂçÃ«¤À¡£2°Ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê5.61¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê.508¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë»î¹çÅ¸³«¤¬¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÖHigh Leverage¡×¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂÇÎ¨.326¡¢½ÐÎÝÎ¨.492¤ò»Ä¤·¡¢OPS1.143¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤¤¤¦¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÂÇ¡É¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£¿ô»ú¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ÏÅª³°¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¡£¡Ê¿·°æÍµµ® / Yuki Arai¡Ë