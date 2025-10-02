この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeの人気シリーズ「#脳教室 ポンコツな方が人生は楽しい」にて、脳科学者・茂木健一郎氏が「ポンコツ」であることの意義について熱く語った。茂木氏は冒頭、「人間はみんなポンコツなんでね。ポンコツだっていう自覚が持ってる人はいいんだよね」と切り出し、自身の見解を示した。



茂木氏が警鐘を鳴らすのは、「自分はポンコツなのにポンコツじゃねえ立派だと思ってる人がまずい」という存在への無自覚さだ。「ポンコツっていうのは別にね、悪いことじゃなくて、ポンコツだって生きてるわけだし、生きてるってことはすごいこと」とし、誰しもが『ポンコツである』という自覚の大切さを訴えた。



また、「自分がポンコツだって分かるためには、いいものも分かんなくちゃいけないわけ」と述べ、自分の未熟さに気づくことは優れたもの、素晴らしいものに出会う中で生まれると解説。「世の中すげえって、あいつめっちゃ速いとか、歌がうまいとか、賢いって分かってるから自分はポンコツだって分かるわけだよ」と、自己評価の奥に他者への敬意が潜むことを指摘した。



自身の“ポンコツ感”を肯定しながら、「ほんの小さなことで嬉しかったりするじゃん。缶コーヒー飲んだらうめえとか、太陽キラキラしてるぜ、それでいいわけ」と語り、日々の些細な幸せを大切にする姿勢を見せた。



最後は「ポンコツだってことは、誇りだと思わないといけないと思うよ。ポンコツ素敵」と視聴者に呼びかけ、人生はどんな人も同じ世界に生きていること、そしてポンコツであることこそが人間の誇りであると力強く締めくくった。