ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿ーー¥Ã¡ª¡Ú3COINS¡Û¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë¹â¸«¤¨¡ª¡Ö¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤«¤â¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ç¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö2way¥¢¥¦¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢2WAY»ÅÍÍ¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°Â¦¤Ë¤âÆâÂ¦¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÊØÍø¡£¸°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¡¢¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡ÖMIL¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥ß¥ê¥¿¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤¬¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£Ìó¹â¤µ43 ¡ß Éý43cm¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç½ñÎà¤ä¥Îー¥ÈPC¤¬Æþ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâÂ¦¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤é¸«¤¨¤·¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£Âç¤¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¹â¸«¤¨¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
Writer¡§licca.M