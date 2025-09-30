美食・アート・歴史・自然が凝縮するオー・ド・フランスへ――セカンドシティ・トラベルの勧め

パリから1時間、タイムスリップしたような街

フランスといえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのはパリ。エッフェル塔やルーヴル美術館、セーヌ川の風景は、誰もが一度は夢見る観光地だ。

しかし近年、観光トレンドとして注目されているのが「セカンドシティ・トラベル」と呼ばれる、オーバーツーリズム気味の人気都市から離れ、地方都市やまだあまり知られていない地域を訪れる旅。行列、人混みから離れてこそ可能な、その土地ならではの文化や食、自然をより深く体験できる旅のスタイル。

中でも今、最も注目すべきは、パリからわずか1時間強の距離にある「オー・ド・フランス」地方。ベルギーとの国境にも近いこの地は、歴史ある街並み、美食の数々、世界遺産、そして手つかずの自然が共存する宝箱のような場所。首都パリからの日帰り旅行も可能だが、滞在すれば、なお奥深さに魅了される地域である。

オー・ド・フランス地方の中心都市リールは、16〜17世紀のフランドル文化の影響を色濃く残す美しい街。レンガ造りの建築や石畳みの小道、リール建築の至宝とも言われる旧証券取引所「Vielle Bourse」など、まるでタイムスリップしたかのような趣が感じられる。

見逃せない美術館がいくつも

フランス最大の美術館のひとつ、リール美術館も見逃せない。ルーベンス、ドラクロワ、マネの傑作などを展示、美術愛好家にはたまらない魅力を放つ。

日本の建築事務所SANAAが設計したと話題になったルーヴル・ランスは、2012年開館以来500万人を超える来場者を集めている。特徴あるエレガンスで透明感のある建物は、単なる美術館にとどまらず、演劇、コンサート、講演なども提供する文化的な十字路のような場所となっている。

さらに、ユネスコ世界遺産にも登録されているゴシック建築の最高傑作、アミアンのノートルダム大聖堂も忘れてはならない名所。毎年夏にはプロジェクションマッピングによる幻想的な光のショー「クローマ Chroma」も開催される。壮麗な建築美に最新のデジタル技術が融合し、歴史と現代が共鳴する特別な体験は、ぜひ来年の旅のリストに入れておきたい。

シャンパンもビールもチーズも

そして、フランスと言えば美食。フランス全体の10％にあたるシャンパンがこの地域で作られているといえば、当然料理にも期待が高まる。

600種類を超える地元産のチーズに、パンやペストリーやシャルキュトリー、アルク産のアンガス牛やマロワールチーズのタルトほか、350を超えるビールの醸造所もある。クラフトビールの飲み比べや、ビールを使った伝統的な煮込み料理などがお薦めだ。

フランス国内最多のミシュラン星付きシェフを輩出しているところだけに、伝統的な家庭料理から世界的評価を受けるガストロノミーまで、幅広い食体験が可能な街なのである。

せっかくパリから足を延ばしたのなら、自然の中でリラックスもしたい。そんな望みまで存分に満たしてくれるのが、オー・ド・フランスの懐の深いところ。

フランス有数の長いビーチが続くオパール海岸は、宝石の名の通り美しく輝く海と白い砂浜は、景観の素晴らしさで知られる。

ユネスコ生物圏保護区に指定され、2017年にラムサール条約登録地となったソンム湾では、野鳥やアザラシの群れなど、ここでしか出会えない動植物の営みに触れられる。

世界が注目するイベントが開催

オー・ド・フランスは、年間を通して多彩なイベントが開催される。中でも2025年のツール・ド・フランスは、リールからスタートし、世界で数百万人の観客がテレビ中継などで見守るなら、歴史的な建造物や象徴的なモニュメントなど、オー・ド・フランス地方の豊かな文化遺産を発信する機会となった。

ほかにも、ヨーロッパ最大の蚤の市、「リールの蚤の市 Braderie de Lille」は骨董品から日用品、街の伝統工芸品、特産品など、あらゆるものが並ぶほか、音楽やショー、料理など、街全体が賑わう。

アクセスと滞在のすすめ

パリからリールまでは高速鉄道TGVで約1時間、ベルギーのブリュッセルからはわずか40分、イギリス・ロンドンからでも約1時間半で行けるオー・ド・フランスの都市リールは、都市の喧騒を離れつつも、交通の便は抜群で、まさに「セカンドシティ・トラベル」に最適の場所といえる。

宿泊は、ミシュラン二つ星を持つ、ホテルレストラン「シャトー・ド・ボーリュー(Château de Beaulieu)」などどうだろう。17世紀後半に建てられた煉瓦と石造りのシャトーの周りには、自給自足を目指す8ヘクタールの広大な敷地が広がる。

「私はレストランのシェフであり、農家でもある」と自負するクリストフ・デュフォッセ氏もまた、地元カレーの出身だ。

華やかな首都パリの陰に隠れがちなオー・ド・フランスだが、ここにはアート、歴史、美食、自然、イベントと、フランス旅行で体験したい要素が凝縮されている。

パリに次ぐ“第二の選択肢”としてではなく、むしろ「本物のフランスらしさ」に触れられる場所。それがオー・ド・フランスと言えよう。

