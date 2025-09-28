2年目は12勝、防御率2.49、201奪三振をマーク

ドジャース・山本由伸投手は今季メジャー2年目を終え、12勝、防御率2.49、201奪三振など堂々たる数字を残した。ポストシーズンでもエースとしての働きが期待されている。タイトルこそ逃したものの、“メジャーNo.1”の勲章も手にした。

開幕投手を務めた今季は、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出され、特に後半戦はさらにギアが上がる。8月31日（同9月1日）から3試合連続2桁奪三振、9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランの快投を演じた。

さらに、12日（同13日）ジャイアンツ戦も7回1安打1失点の好投。先発で2試合連続7回を投げ切っていずれも1安打以下は、1925年のダジー・バンス以来100年ぶりの快挙となった。打線の援護が少なく、ブルペン陣の不調で9月はわずか1勝ながらも、4先発で27イニングを投げて防御率0.67をマークした。

9月の驚異的な投球で、シーズンを通しての被打率.183はメジャートップ。まだ最終戦が残っているものの、1位の座はほぼ“当確”と言える状況だ。サイ・ヤング賞最有力候補のポール・スキーンズ投手（パイレーツ）も.199、サイ・ヤング賞2回のジェイコブ・デグロム投手（レンジャーズ）も.196。以下に今季の山本が“打たれなかった”のかは一目瞭然だ。

また、データに特化した米スポーツメディア「オプタ・スタッツ」によれば、防御率が両リーグで公式記録となった1913年以降、200奪三振以上、防御率2.50未満、被打率.200未満、WHIP1.00未満、被長打35本未満をクリアしたのも、1968年のボブ・ギブソン以来、メジャー2人目の偉業だ。（Full-Count編集部）