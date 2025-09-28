¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯ ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸ÜµÒ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤ÏÁÄÊì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¥ë¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ëÃæ¿´¤«¤éRTW¤Ø³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë²Á³Ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñÆâ¿¦¿Í¤È¤Î¶¨¶È¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà³èÍÑ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼õ¾Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤ÏÁÄÊì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¥ë¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ëÃæ¿´¤«¤éRTW¤Ø³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë²Á³Ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñÆâ¿¦¿Í¤È¤Î¶¨¶È¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà³èÍÑ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼õ¾Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë¡ÊPatrick McDowell¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï1923Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¤Ç¿¥¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß¼Ô¤Î¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Ï¥·¥ç¡¼Á°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÄÊì¤Î¥ß¥·¥ó¤ÇË¥¤¤Êª¤ò³Ð¤¨¤¿¡£º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈà½÷¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬À¸¤à¡Ö¶á¤µ¡×
¤½¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¡×¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¥ã¥ó²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ÊDPP¡Ë¤¬Ë¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Æ¥£¥í¥´¡ÊCertilogo¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëEU¤ÎÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëDPPµÁÌ³²½¤ò¿ô¥«·îÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤Îµ¬À©¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ¬À©ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿Êª¸ì¡¢ÁÇºà¤Îµ°À×¡¢À½Â¤¿ô¤Ê¤É¤À¡×¤È¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¢¤È¤«¤é¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÉþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¸ÜµÒ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÜµÒ¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤À¡×¡£
¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤«¤éRTW¤Ø--¿µ½Å¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÉô²°¡×¤Ï¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥·¥ç¡¼¤Ï¿·¾Ï¤ò¹ð¤²¤ë¡£RTW¡Êready-to-wear¡Ë¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Ï7Ç¯´Ö¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿µ½Å¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨³Æ¥Ô¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ç¤¢¤ê¡¢1·¿¤Ë¤Ä¤5¡Á60ÅÀ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤â°Õ¿ÞÅª¤ËÆ©ÌÀ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÌó500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9Ëü5000±ß¡Ë¤«¤é¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤ä¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â²Á³ÊÂÓ¤Ø¤È¹¤¬¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ï´ñÌ¯¤Ë¹â³Û¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é²Á³Ê¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤·¤¿¡×¡£
¤³¤ÎÏÀÍý¤Ï¥ê¥Æ¡¼¥ëÀïÎ¬¤Ë¤â´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£RTW¥é¥¤¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤ä10¼ÒÌ¤Ëþ¤Î¹ñºÝÅª¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¹á¹Á¤Î¥¸¥ç¥¤¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤â¸ÜµÒ¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¡£¡Ö¸ÜµÒ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤¬Æ³¤¯¡Ö¼¡¤ÎµòÅÀ¡×
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï9·î¤Ë¹á¹Á¤Ç±Ñ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢D2C¥µ¥¤¥È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÊªÍýÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÜµÒ¤¬¤É¤³¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤«¤ò²æ¡¹¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡×¡£D2C¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤Ù¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Î²ÈÂ²¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬¿ï½ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁÄÊì¤Î·ëº§¼°¤Î¥Ö¡¼¥±¤Ë»È¤ï¤ì¤¿µÆ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎµÆ¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¶ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»Ø¤Ì¤¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁÄÊì¤¬1923Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òºÆ¸½¤·¡¢DPP¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëË×Æþ·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Ë»ÈÍÑ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¸ÜµÒ¤¿¤Á¤Ï¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ä¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¹¥Ô¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡ÊAspinal of London¡Ë¡×¤È¤Î¿·¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¼«¿È¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª·Ð¸³¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó»á¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥À¥Þ¥¹¥¯¿¥¤«¤é¶â»å»É½«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç±Ñ¹ñ¥¯¥é¥Õ¥È¤ò»¾¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥ë¥Ã¥¯¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥¯¥é¥Õ¥ÈºÆ¶½¤Î¹¤¬¤ê¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥á¥É¥ì¡¼¡ÊJohn Smedley¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹ñÆâ¹©¾ì¤ä¿¦¿Í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ØÅê»ñ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ä¥È¥ì¡¼¥µ¥Ö¥ë¤ÊÃ»¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¶¨²ñ¡ÊUKFT¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢±Ñ¹ñ¹ñÆâÄ´Ã£¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó35¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Èµ»½Ñ³×¿·
´¶¾ðÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ËËþ¤Á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤âÌî¿´Åª¤À¡£
¥í¥ó¥É¥óµòÅÀ¤Î¥À¥¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÊDyeRecycle¡Ë¤È³«È¯¤·¤¿ÀÖ¤¤¥µ¥Æ¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Á¡°ÝÇÑ´þÊª¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿´éÎÁ¤ÇÀ÷¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥µ¡¼¥¯¡ÊCirc¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤È¥±¡¼¥×¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¿Ê¤ó¤À¥¯¥í¡¼¥º¥É¥ë¡¼¥×·¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î°ìÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹©¾ì¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö²ÄÇ½À¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Ï±Ñ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤«¤é¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿ÆÌ©¤Ê¸ÜµÒ¸þ¤±¥Ç¥£¥Ê¡¼¤«¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ø¤È²óµ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÜµÒ¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥ç¡¼¤ò¹¥¤à¡×¤È¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ë¡¼¥àA¤ÏÁÄÊì¤Î»þÂå¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤Î·úÊª¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡×
Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£À¼ÌÀ¤òºöÄê¤·¤¿¤êEUµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¥Þ¥¯¥À¥¦¥§¥ë»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËDPP¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖDNA¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎDPP¤¬Ìµµ¡¼Á¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ãæ¿´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¿Í´ÖÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊª¸ì¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÜµÒ¤¬À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤È²æ¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§London Fashion Week Briefing: Patrick McDowell turned fashion¡Çs next regulation into a storytelling tool¡Ï
Zofia Zwieglinska¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë