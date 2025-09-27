まるで宝石ッッ♡【シャトレーゼ】贅沢 & 華やか！「季節限定スイーツ」
シャインマスカットが最も輝く季節に登場する、シャトレーゼの季節限定スイーツ。華やかな見た目と瑞々しい果実の味わいは、どれもご褒美感が満載です！ 今回は、秋のティータイムや贈り物にも良さそうな、旬のマスカットを贅沢に使ったスイーツをご紹介します。
一口ごとにうっとり「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」
最初にご紹介するのは、透明感のあるジュレやクリームが重なった、多層仕立てのパフェ。トップには、山梨県産のシャインマスカットがたっぷりとトッピングされ、見た目の華やかさも満点です。「シャトレーゼ好き」の@mame48goさんは「見た目がもう反則レベルに美味しそう」とコメント。たっぷりのフルーツと、まろやかなクリームが織りなすハーモニーをご堪能ください。
ごちそう感を楽しめる「山梨県産シャインマスカットのショートデコレーション（12cm）」
続いては、大粒のシャインマスカットを贅沢にあしらった、ホールタイプのショートケーキです。@mame48goさんいわく、中にはクリーム以外にも「苺ダイス入りコンフィチュール」が入っているとか。シャインマスカットの爽やかさと苺の酸味が全体を引き締めてくれて、最後までバランス良く楽しめそうです。見た目も華やかで、特別な日のデザートにもぴったりです。
「山梨県産シャインマスカット大福」で、季節感をそのままパクリ！
シャインマスカットを丸ごと1粒包み込んだ、見た目にもインパクトのある和スイーツ。@mame48goさんによると、もっちりした大福の中には「マスカット風味の白餡」も入っているそうなので、ひと口で果実感と風味がふわっと広がりそうです。和スイーツ好きにはたまらない、季節のごちそうと言えるでしょう。
和の美しさが光る「ぶどう餅（シャインマスカット・ピオーネ）」
「正直レポ」を投稿する@monmon.121さんが「まるで宝石」と絶賛したのが、シャインマスカットとピオーネをそれぞれ求肥で包み込んだ一品。フルーツの瑞々しさと、やわらかな求肥に、味わいだって期待大！ 手土産やおもてなしにも活躍してくれそうな和風スイーツです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mame48go様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：内山友里