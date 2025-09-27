今現在、医療の世界では、画像診断や創薬などで当たり前のようにAI技術が導入されています。その一方「今後この流れは加速し、診療や介護はもちろん看取りの場面まで、AIは欠かせない存在となる」と話すのが、東京科学大学特任教授の奥真也さんです。その先で医師の役割はどう変わり、日本の医療問題は解決に導かれるのでしょうか。今回その著書『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』から一部を紹介いたします。

【書影】10年後、日本の病院はここまで変わる！『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」 』

* * * * * * *

「名医」とは

そもそも、「名医」とはどういう医師のことだと思いますか？

こう質問すると、おそらくかなりの割合の人が、医療ドラマに登場するような、膨大な医療知識に加えて独特のひらめきや観察力を武器に診断を行う医師、あるいは「神の手」と評される天才的な外科手術のテクニックを持つ医師をイメージするのではないかと思います。

少し前にヒットした医療ドラマに『グッド・ドクター』という作品がありました。

このドラマの主人公に設定されたのは、一度読んだ医学書はすべて暗記してしまう驚異的な記憶力を持ち、また鋭敏な観察力も持つサヴァン症候群（発達障害に伴って現れる、特定分野に突出した能力を持つ症状）の青年医師でした。

この主人公が患者と対峙すると、同僚医師たちは気づかない病変にいち早く気づき、彼の頭脳にインプットされている膨大な医学知識のなかからベストの治療法を選択して治療してしまうのでした。

「名医」の概念はAIの台頭で変化を余儀なくされる

現実にもこのタイプの「名医」はいます。薬の名前や用量も、珍しい病気の種類もよく記憶していて、その引き出しからすぐ出せる医師が大きな価値を持つ時代はありました。「あ、Ａ薬なら５mgで朝晩ね。これ、評判いいよね」というような。

これが一種の「名人芸」化し、そういった知識が多い医師ほど「名医」と呼ばれる傾向はありました。外科医の場合は、手先が器用で手技に長たけた人が「名医」と呼ばれるイメージが一般には強いかもしれませんが、実際の外科手術も外科的な知識や過去の手術経験で学んだ経験則が一般の人が思うよりもずっとモノをいう世界です。

しかし、「名医」という概念は、ＡＩの台頭によって変化を余儀なくされます。ＡＩは数百万の症例データから学習し、人間の医師が一生かけても経験できない量の症例を分析できるからです。

名医の知識や経験は個人に属するものでしたが、ことＡＩとなると、知識はシステムとして共有され、複製がたちどころに行われます。一部の恵まれた患者さんだけでなく、すべての患者さんが「名医」の診断を受けられる時代が来るのです。

ヤブ医者もいなくなる？

裏を返せば、「ヤブ医者」もＡＩ医療によって駆逐されていくでしょう。

諸説ありますが、もともとヤブ医者とは「藪（やぶ）をつついて蛇を出す」という諺（ことわざ）から来ていて、余計なことをしてかえって症状を悪化させてしまう、ありがた迷惑な医師のことを指します。

残念なことですが、このタイプの医師は少なからず存在します。

わかりやすい例では、アトピーの患者さんに対し、不適切な薬を処方してアトピーを悪化させてしまうというケースは案外多いのです。余計な手術を強行したり、治療を導入したりして、患者さんの状態を逆に悪くするということもよく聞きます。

がん切除の外科手術を受けた際、がんの部位だけでなく健康な部位まで切られてしまい、今度はその治療のための手術を受けなければいけなくなるという目を覆いたくなるような場合さえあります。

ただ、医療も双方向のコミュニケーションによるサービス業なので、患者さん側が思い込んでいるだけ、という場合もそれはそれで多くあります。

儲けタイプのヤブ医者は急速に駆逐される

さて、このようなヤブ医者的な外科医に出会ってしまう不運も、各ステップで属人的な判断基準に従うのではなく、外科手術がＡＩ画像診断と結びつき、ＡＩが「ここからここまでの範囲を切ってください」と明示した部分だけを切るのであれば、そう簡単には起こらないでしょう。それが人間医師にとって「楽しい」のかは別として、患者さんにとってはそれでよいのですから。

現代の社会病理として、「ヤブ医者」の意味合いが少しばかり多様化しています。

つまり、自分が診ている患者さんに必要のないことはわかっていながら、病院の売上を増やすために余計な薬を処方する経済型「ヤブ医者」の存在です。

しかしＡＩが診察を主導し、医師が単なる助手にとどまれば、儲けタイプのヤブ医者が無理に保険点数を稼ごうとしてもＡＩ診断との差が悪目立ちし、システム的にはねられてしまうので、急速に駆逐されていくことになります。

ＡＩが変える診察室の風景

現代の医療では、ＡＩの登場以前から「知識の外部化」は始まっていました。かつて名医だけが持っていた職人芸のような暗黙知は、診療ガイドラインという形で外に記録され、医師の判断のばらつきを減らす役割を担っています。

１９９０年代以降、エビデンスに基づく医療が進み、関連学会が最新の研究成果をもとに治療の手引きを示すようになりました。ガイドラインはいまやウェブで即座に参照でき、診察中に医師がパソコンで確認することさえ珍しくありません。

頭に入っていなければ、診察中に医師がパソコンでさりげなく確認することもあります。薬の名前や用量も、銀行振込の際に支店名を入力するように、数文字で検索すればすぐに必要な情報が出てくるので、だんだん記憶に頼らなくなってきています。風邪や高血圧といった「よくある病気」では、誰が診ても同じ診断と治療にたどりつける時代ともいえます。

診察室の医師と患者さんとの会話やその記録は、ＡＩによって大きく変わりつつあります。日本の診療現場でもkanaVoやWarokuなど、診察室の会話をリアルタイムでテキスト化し、要約して電子カルテに自動入力するＡＩシステムが導入され始めています。

実際に、これらのＡＩによって医師の記録業務は大幅に軽減され、患者さんとの対話に集中できる環境が整いつつあります。アメリカやカナダでもTaliやHeidiなどの診療内容記載ＡＩが導入され、医師の作業時間を半減以下に抑えた事例が報告されています。

介護領域でも記録の自動化は進んでいます。例としてCareViewerが、北欧の健康予測ＡＩと連携した介護記録、健康状態可視化機能を備え、２０２４年10月から実証実験を開始しています。

放射線科や皮膚科の画像診断だけでなく、従来は内科や外来診療などの「対話が中心だからＡＩには無理」と信じられていた診察領域でも、いやそこだからこそ、ＡＩが日常業務に深く入り込む時代が到来しています。

※本稿は、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。