格安SIMで「年8万円」の節約は可能？通信費を見直さないと損する可能性が高い!?

格安SIMにすれば「年8万円」の節約は可能

格安SIMにすれば、通信費を大幅に節約できます。表1では、大手キャリアと格安SIMで、データ容量を3GB以上利用する場合の通信費を比較しました。

表1

キャリア データ容量 料金 ドコモ 3GB～無制限 8448円 ソフトバンク 1GB～無制限 7425円※2GB以下は1650円引き au 1GB～無制限 7458円※1GB以下は1650円引き NUROMobil 3 5G B 2699円 日本通信 SIM 20GB 1390円

大手キャリアは、3GB以上のデータ容量を利用する場合、約7500～8500円の通信費がかかりますが、格安SIMにすると、毎月の料金を半分以下にできる場合があります。

例えば、NUROMobilのNEOプランは、35GBで2699円。日本通信SIMの合理的みんなのプランは、20GBで1390円で利用可能なため、年間で約6万～8万円以上の節約になります。



通信費を見直さないと損する3つの理由

家計のうち、通信費を見直さないと損をする理由は、次の3つです。



1.一度見直すと長期的に節約できるから

通信費は「固定費」にあたるため、一度見直すとその後もずっと節約効果が続きます。月3000円だとしても年にすると3万6000円の差になり、見直しをしないと損をします。



2.食費や光熱費よりも生活に影響しないから

食費や光熱費を削ると、生活の質が低下してつらくなるため、挫折しがちです。

しかし、通信費は、使い方を変えずにプランを変更するだけでできるため、大きなストレスもありません。



3.ライフステージに合った料金プランは変わるから

スマホの最適な料金プランは、一人暮らしや家庭持ち、シニアなどのライフステージによって変化するものです。定期的にプランを見直せば、無駄な出費を減らせます。



格安SIMを選ぶポイント

納得できる格安SIMを選ぶポイントは、料金だけではありません。注視すべきポイントをそれぞれ解説します。



1.混雑時の通信速度

格安SIMの多くは、大手キャリアから回線の一部を借りて、サービスを提供しています。そのため、昼や夜などのスマホ利用者が多い時間は、回線が混雑して速度が遅くなることがあります。

特に、SNSや動画を多く視聴する方は、混雑時の通信速度もしっかりチェックしておきましょう。



2.自分に合った料金プラン

契約のデータ容量と実際の使用量に大きな差がある方は、少なくありません。直近数か月のデータ使用量を確認して、現在の環境に最適なプランを選びましょう。

また、通話が多い場合は「かけ放題オプション」も検討してください。



3.トラブル時のサポート体制

トラブル時のサポート体制が整っているかも、格安SIMを選ぶ重要なポイントです。

特に、高齢者や初心者は、対面でないと解決できないケースもあるため、近くに実店舗を構えている格安SIMがおすすめです。

また、夜間にトラブルが起きる可能性も考え、オンラインサポートや電話の対応時間も確認しておきましょう。



格安SIMで通信費を見直してお得に使おう

通信費は、格安SIMに見直すだけで、年8万円以上の大きな節約につながる可能性があります。一度見直すだけで、ずっと節約が続くのも魅力のひとつです。自分の使い方に合ったプランを選び、お得にスマホを使いましょう。

