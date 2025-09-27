パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した松山奈未が２６日、自身のインスタグラムに新規投稿。髪をおろした印象激変ショットが反響を呼んだ。

松山はヨネックスの「ＣＡＲＢＯＮ ＣＲＵＩＳＥ ＧＬＩＤＥＲ（カーボンクルーズグライダー）」とＰＲ。「デイリーランニングからフルマラソン完走まで幅広く使える高い安定性と快適性を追求されており、また、高いデザイン性から普段のコーディネートにもぴったりです 他のカラーもありますので、自分好みのコーディネートに合うカラーを選んでみてはいかがでしょうか」とファンに呼びかけた。

松山が持っていたのは白を基調とし、イエローを織り交ぜた温かい雰囲気のシューズ。一方で髪をおろした姿にも注目が集まり「ナミ とても美しいですね」「笑顔の安定感に癒されます」「かわいい」「ヘアスタイル凄く似合っていて大人の女性感凄すぎ」「惚れ直すレベル」「靴に目が行きません」とファンもコメントを寄せていた。

松山は９月の世界選手権を持って志田千陽とのペアを解消。今後は混合ダブルスに挑戦していく。