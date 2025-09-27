本拠地オリオールズに「2番・右翼」で先発

【MLB】ヤンキース ー オリオールズ（日本時間27日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのオリオールズ戦で今季52号を放った。直近3試合で3本塁打とチャージを見せ、メジャー最多60号のカル・ローリー捕手（マリナーズ）を追いかけている。

2-3で迎えた3回1死一塁、左腕ロジャースの甘く入ったシンカーを捉えた。打球速度109.7マイル（約176.5キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度22度の一発をセンター最深部に運んだ。

ジャッジは24日（同25日）のホワイトソックス戦で50・51号をマークした。ドジャース・大谷翔平投手に続き、メジャー史上7人目の2年連続シーズン50号をクリアした。通算4度目のシーズン50本塁打はベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサに並び歴代最多となっている。

今季はローリーが歴史的な打棒を披露しているが、ジャッジも凄まじい。24日（同25日）には球団歴代2位に並ぶ通算46度目のマルチ本塁打、25日（同26日）は本塁打こそ出なかったものの、2つの敬遠四球で今季36個とし、ア・リーグ新記録を樹立した。打率とOPSはメジャートップに君臨している。（Full-Count編集部）