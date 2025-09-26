お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーとの結婚発表で世間を驚かせた二階堂ふみ（31）。10月1日スタートの三谷幸喜脚本のフジ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』への出演も決まっており、公私ともに好調だ。

二階堂は1994年9月21日生まれ。沖縄県那覇市出身。東京出身で料理人の父親と、沖縄出身の母親の間に生まれた。12歳で沖縄のフリーペーパー「沖縄美少女図鑑」のモデルを務めたのがきっかけでスカウトされ、芸能活動を開始。

ファッション誌やテレビドラマなど仕事は順調に増えていたが、高校進学のタイミングで上京すると一気に加速し、16歳では映画『劇場版神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』に初主演している。

演技には定評があったが、サブカル色を強めていく転機となったのは園子温監督の映画『ヒミズ』（12年）と『地獄でなぜ悪い』（13年）だ。

男性に一方的につきまとうヒロイン、ヤクザの組長の娘というクセの強い役を見事に演じきり、多くの賞を獲得。

『地獄でなぜ悪い』では、黒革のボンデージ衣装で返り血を浴びながら日本刀を振り回す姿が海外でも話題になった。

19歳で披露した「リアルすぎる」キスシーン

大手事務所に所属し順調すぎるキャリアを歩みながら、早くから過激な濡れ場に挑戦したことも二階堂の特筆すべき点だ。

19歳で主演した映画『私の男』（14年）で浅野忠信を相手に初濡れ場を披露。実の父親を誘惑して手玉にとる魔性の娘はまさにハマり役で、中学生時代から20代まで見事にひとりで演じ分け、露出こそないものの、リアルすぎると話題になったキスや愛撫を披露した。

プライベートも奔放な「恋多き女」タイプで、18歳の時に『ヒミズ』で共演した新井浩文と、21歳の時には『地獄でなぜ悪い』で共演した星野源との熱愛報道がスクープされている。

新井とは1年ほどで破局。星野とは、再共演したショートムービーをきっかけに交際に発展している。

仕事は絶好調、多彩な恋愛も経験しながら、実は19歳の時にAO入試で慶應義塾大学に合格した才媛でもある。サークルにも所属して「普通の女子大生」の生活を満喫していたが、SNS等がきっかけで周囲に存在が広がってしまい、残念ながらほどなく退会を余儀なくされたという。

多忙な生活をしながらも、21歳の頃には母親・祖母と３人でフランスのパリのアパートを借りて1週間ほど滞在したこともある。親孝行を兼ねてか、連日パリの街を散歩して、食事やファッションを堪能したという。

「自腹レースで負けてクビ宣告から逃げ切った」と囁かれた降板劇

22歳頃からは、「知名度アップのため」と自ら理由を明言してバラエティ番組にも進出。『ぐるぐるナインティナイン』の人気コーナー「ゴチになります！」にレギュラー出演した。

現役慶應大生の知性を発揮するかと思いきや堂々たる負けっぷりを披露し、かなりの額の自腹を切る羽目になったが、サブカル・インテリというお高いイメージとは異なる庶民的な姿が好感度アップにつながった。

2年で「女優業に専念するため」という理由で降板したが、一部では「自腹レースで負けてクビ宣告から逃げ切った」と囁かれるほど番組に馴染んでいた。

バラエティ番組適性を証明した後も女優としてのブレーキを踏んだ気配はまったくなく、24歳の時には自ら行定勲監督に映画化を熱望して岡崎京子原作の『リバーズ・エッジ』（18年）に主演。二階堂は元彼役の上杉柊平と濃厚な濡れ場を演じている。

全裸のままソファに座り、テレビを観ながらタバコを吹かす…

猛烈に興奮する上杉とは対照的に、バスト・トップもあらわに惜しげもなく全裸をさらした二階堂はうつろな瞳で虚空を見つめ、終始冷めた態度で身を任せる。激しく自分の肉体をむさぼる上杉に対し、二階堂はあえぎ声ひとつあげず、ひたすらアンニュイな表情を浮かべる。

事後、ひとりベッドを離れた二階堂は全裸のままソファに座り、テレビを観ながらタバコを吹かす……。二階堂自身が16歳のときに原作に出会ってから好きだったというだけに、漂う満たされぬ思い、若さゆえの虚しさを存分に表現していた。

翌年の映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』（19年）、『ばるぼら』（20年）でも小栗旬や稲垣吾郎と激しい濡れ場を披露。

特に『ばるぼら』では正常位から始まりあらゆる体位、さらには浴槽での水中プレイまでおよそ人が考えつく絡みすべてにチャレンジするような気迫を見せている。

30歳でのカズレーザーとの結婚発表は世間を驚かせたが、二階堂は大手事務所での順調すぎるブレイク、慶應大学入学、バラエティ進出と「さすがに仕事はセーブするのかな」と噂されるタイミングが何度もありながら、そのたびにさらに激しく役にのめり込んでいった。

結婚というステージを知った二階堂がどんな新境地を見せてくれるのか楽しみだ。

