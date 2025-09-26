シャンパンファイトの中でインタビュー、生中継でレポーター奮闘

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

お決まりの“びしょ濡れ”となった。ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。シャンパンファイトでは、地元放送局「スポーツネットLA」のキルステン・ワトソンさんらがインタビューを遂行していた。

ワトソンさんはこの日、赤いワンピースで登場。試合後にはドジャースのシャツを着用し、各選手にインタビューを行った。テオスカー・ヘルナンデス外野手にマイクを向けている際には、アレックス・ベシア投手、ウィル・クライン投手らが乱入してヘルナンデスにシャンパンを浴びせた。

横のワトソンさんは「もういいわ！」と笑顔を見せ、顔は背けながらマイクはキープしていた。ワトソンさんと、もう1人のリポーター、デビッド・ヴァセイ氏はゴーグル未着用。スタジオでインタビューを見守っていた同放送局のジョン・ハートング氏は「クラブハウス内（のインタビュー中で）ノーゴーグルで臨んだキルステン・ワトソンさんと、デビッド・ヴァセイ氏には称賛を贈りたいです！」と、2人の“健闘”を称えた。（Full-Count編集部）