東洋医学において「未病」に対する予防医療の一環として捉えられている「ツボ」。連休が明けたのもつかの間、デスクワークで目の疲れや頭痛を感じている人もいるかもしれません。そこで、「alba（アルバ）暁子鍼灸治療院」（東京都杉並区）の、柔道整復師で鍼師の山田暁子さんに、目の疲れや頭痛などに効果的なツボを聞いてみました。

「曲池」「睛明」が効果的

Q.デスクワークによる「目の疲れ」や「頭痛」にアプローチできるツボはあるのでしょうか。

山田さん「目の筋肉の緊張を緩めて、血行を促進する働きがある『曲池（きょくち）』や『睛明（せいめい』を押してみてください。消化器系の不調にも効果的とされているツボです。頭痛が気になる人は『合谷（ごうこく）』と『足臨泣（あしりんきゅう）』を刺激してみるとよいかもしれません。

◆曲池

位置：肘を曲げたときにできるシワの外側端の部分。

押し方：反対側の親指で押し、軽く回すように刺激する。

◆睛明

位置：目頭と鼻の付け根の間にあるくぼみ。

押し方：目を閉じて親指と人差し指で左右のツボを同時につまむように、気持ちよく感じる程度の強さで息を吐きながら5秒間ほどかけてゆっくり押し、息を吸いながら5秒間ほどかけてゆっくりと緩める。

◆合谷

位置：手の甲側、親指の骨と人差し指の骨が合わさった位置のくぼみになった部分。

押し方：反対側の親指を使い、痛気持ちいいくらいの力加減で数秒間押し続ける。

◆足臨泣

位置：足の甲側の薬指と小指から辿った骨の間のくぼみ部分。

押し方：痛気持ちいいくらいの力加減で少し強めに1回10秒ほど、2〜3回ほど押す」

Q.冷え性による諸症状がつらいとき、「冷え」にアプローチできるツボはありますか。

山田さん「足をはじめ、体全体の冷えには『三陰交（さんいんこう）』のツボが効果的です」

◆三陰交

位置：足の内くるぶしから指幅4本ほど上にあり、すねの骨の内側に位置する部分。

押し方：すねの前からつかみ、骨の後ろ側に向けて息を吐きながら1回3〜5秒間を目安に親指で押し、3〜5回ほど繰り返す。

症状がつらい時は、ぜひ、やってみてくださいね」