右腕ペゲーロの160キロを粉砕…シュワーバーに並んだ

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる53号を放った。カイル・シュワーバー（フィリーズ）外野手に並ぶ53号。この試合でもバットフリップが飛び出したが、ファンが注目したのは“変化”だった。

1点リードの6回先頭、右腕ペゲーロの外角高め、99.9マイル（約160.8キロ）を一閃した。左中間スタンドへ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の強烈な打球を叩き込んだ。

大谷は打った瞬間、本塁打と確信したのか打球の行方を見つめると、ゆっくりと一塁へ歩き出した。インパクトから約5秒後にバットをさっと投げ、悠然とダイヤモンドを一周した。大谷は前日の同カードでも5回に逆転3ランを叩き込んだ。ただ、この時は画面から飛び出すのでは、と思われるほど高々と放っていたのが印象的だった。

一転してこの日の53号では軽く投げただけで“やや控えめ”だった。「今日のバットフリップは昨日より小さめ」「今日は控えめですね」「低空バットフリップもカッコいいなぁ……」「何してもカッコちいもんはカッコいい」「バットフリップもカッコよかった」「打った瞬間のバットフリップかっこよすぎるんですけど」とファンもニヤリとしていた。（Full-Count編集部）