「新機動戦記ガンダムW」のガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」のパッケージ画像初公開！9月27日発売予定
【RG 1/144 ウイングガンダムゼロ】 9月27日 発売予定 価格：4,620円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」のパッケージ画像を公開した。発売は9月27日を予定しており、価格は4,620円。
本製品は、アニメ「新機動戦記ガンダムW」に登場するMS「ウイングガンダムゼロ」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、勇ましい立ち姿のほか、ネオバード形態に変形した姿も描かれたデザインとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) September 21, 2025
2025年9月27日(土)発売予定
RG 1/144 ウイングガンダムゼロ
▼詳細はこちらhttps://t.co/SIeihtbuY9#ガンプラ #ガンダムW pic.twitter.com/Z9gDp5UrJ8
(C)創通・サンライズ