【RG 1/144 ウイングガン ダム ゼロ】 9月27日 発売予定 価格：4,620円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」のパッケージ画像を公開した。発売は9月27日を予定しており、価格は4,620円。

本製品は、アニメ「新機動戦記ガンダムW」に登場するMS「ウイングガンダムゼロ」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、勇ましい立ち姿のほか、ネオバード形態に変形した姿も描かれたデザインとなっている。

(C)創通・サンライズ