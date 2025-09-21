シュワーバーに追いつく53号

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

衝撃の打棒を見せつけた。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回の第4打席で2試合連続となる今季53号を放った。米識者は「ショウヘイは史上最高」と脱帽せざるを得なかった

LAの夜空に号砲を鳴らした。カウント2-2から右腕ペゲーロの99.9マイル（約160キロ）フォーシームを完璧に振り抜いた。左翼席へ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の一発を叩き込んだ。

大谷がカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ53号を放つと、大谷マニアとして知られ、「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏は直後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「先日フィリーズを5回ノーヒッターに抑えた先発投手が53号だ！」と綴り、「ショウヘイは史上最高だ！」と大興奮だった。

16日（同17日）のフィリーズ戦では本塁打王のライバル、シュワーバーを抑え込んで5回無安打無失点の好投を見せた。さらに8回には50号を放ち、史上6人目の2年連続50本塁打を達成。これで5戦4本塁打。いよいよエンジン全開となった。（Full-Count編集部）