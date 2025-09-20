ジャイアンツ戦前に始球式を行った

【MLB】ドジャース 2ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・ロサンゼルス）

アイドルグループ「BE:FIRST」のJUNONさんが18日（日本時間19日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース-ジャイアンツ戦前に始球式を行った。見事なノーバウンド投球を披露し、X（旧ツイッター）では「綺麗なフォーム」「まて、イケメンすぎる」とファンが大盛り上がりだった。

この日の試合は、グラスノーのボブルヘッドデーで、二階堂酒造が協賛。JUNONさんは二階堂酒造の米国ブランドアンバサダーを務めており、ドジャースタジアムでイニング間に流されているCMに出演している。

183センチの長身でもあるJUNONさんは、試合前にはグラスノーと2ショットも撮影。始球式では捕手のラッシングに対し、ワインドアップからノーバウンド投球を披露。両手を突き上げ、ファンからは拍手が送られた。

X（旧ツイッター）では「綺麗すぎる！！」「何処を切りとっても美しいJUNONくん」「本当にかっこいい！！」「綺麗なフォーム」「ほんとかっこいい」「こんなにも大きな舞台で堂々と すごいよすごすぎるよー」「野球経験者にまちがわれるわ、これ！」「全然気負ってなくて自然体なところもいい！」「フォームキレイすぎる、等身もバランスも表情も全てが完璧！」「足も長いから絵になるなー」「ええフォームやなあ」とファンが歓喜していた。（Full-Count編集部）