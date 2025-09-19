ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡É¡¡¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¨¼Â¶·¤¬¥Á¥¯¥ê¡Ö¿ÊÎÝ¤¹¤Ù¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î4Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Ë2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö6¡×¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å¨ÃÏÂ¦¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÏÂçÃ«¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¡£ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤«¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æ±Æó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î¡Ö23¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ÎÁöÎÝ¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Í·Á°¤Ø¤Î¥´¥í¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢»°Áö¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬ËÜÎÝ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Êá¼ê¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤Ë¡£µÏ¿¾å¤ÏÍ··â¼ê¥¢¥À¥á¥º¤ÎÌîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆóÁö¤ÎÂçÃ«¤Ï»°ÎÝ¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤Î²òÀâ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ú¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¹¬¤¤¤Ë¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÆóÎÝ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÂÇµå¤¬¥´¥í¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¿ÊÎÝ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï»°ÎÝ¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆóÎÝ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¬±¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÏÂ³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤âÂÇµåÈ½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿½ªÈ×Àï¤ÈÃ»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¾å¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë