¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁÇÂ¤ò¾è¤»¤Æ¡Ä¥À¥Ê¥ó¶õ¹Á¡ÖÌÂÏÇ¤Ê´Ú¹ñ¿Í¡×ÊªµÄ
´Ú¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢°ìÉô¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£·î16Æü¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥Ê¥ó¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤¾ìÌÌ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊ¸¤È¶¦¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÎ¹¹ÔµÒ¤¬¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç·¤¤òÃ¦¤®¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÂ¤ò¾è¤»¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢¡Ê¥À¥Ê¥ó¤Ç¡ËÌë´ÖÊØ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë°ì¹Ô¤¬ÎÙ¤Î°Ø»Ò¤ËÂ¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÊÌ¤Î°ì¹Ô¤Ï¿©»öÍÑ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÂ¤ò¾è¤»¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¤½¤Î»þ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¾¯¿ô¤Î¡Ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ÏÊò¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¶õ¹Á¡Ë¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ë´é¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤ÇÈè¤ì¤ÆµÙ¤à¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¾¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤«¤é¸ß¤¤¤ËÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥À¥Ê¥ó¤Ï¡Öµþµ¦Æ»¥À¥Ê¥ó»Ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎË¬Ìä¤¬Â¿¤¤ÅÔ»Ô¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÅý·×Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¥Ù¥È¥Ê¥à¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍË¬ÌäµÒ¤ÏÌó1760Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ39¡¥5¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÊÌ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿ÍË¬ÌäµÒ¤¬Ìó457Ëü¿Í¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê¤âÌó27¡óÁý¤¨¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÃæ¹ñ¿ÍË¬ÌäµÒ¤¬Á°Ç¯¤è¤ê114¡óµÞÁý¤·¤ÆÌó374Ëü¿Í¤Ç¡¢ÂæÏÑ¡ÊÌó129Ëü¿Í¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡ÊÌó78Ëü¿Í¡Ë¡¢ÆüËÜ¡ÊÌó71Ëü¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£