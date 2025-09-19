¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬»³ËÜÍ³¿¤òÀä»¿¡Ö¼î¶Ì¤ÎÅêµå¡×¡¡¼«¸ÊºÇ°6»Íµå¤â´¶¼Õ¡Ö»ý¤Á´®¤¨¤¿¡×
»³ËÜ¤Ï5²ó¤È1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡Ö¶¯Îõ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²óÅÓÃæ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£6»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¡ÖËè²ó¼î¶Ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢½é²ó2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£2²ó2»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£1ÈÖ¡¦¥é¥â¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿3²ó¤Ï9µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¥ë¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬ÆóÅð¤òÁË»ß¡£5²ó¤Ï2»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£6²ó¤ÏÀèÆ¬¥¢¥À¥á¥¹¤Î»Íµå¤ÈÆóÅð¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï»³ËÜ¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¶á¤Ï6²ó¤«7²ó¤òÅê¤²¤Æ2·åÃ¥»°¿¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»Íµå¤ÏËÜ¿Í¤¬»×¤¦¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Àï¤Ã¤Æ5²ó¤È1/3¤òÅê¤²¤Ì¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ä¡ÄÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£2Ç¯Á°¤«¤é¶¯Îõ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë