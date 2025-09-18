40代おしゃれママ「追加で購入した！」【ユニクロ】大人のオシャ見え♡「秋色パンツ」

まだ本格的な秋服の出番は遠いものの、ミドル世代のおしゃれさんはすでに色から秋の装いを楽しんでいる様子。今回は、秋の大人コーデを即おしゃれに格上げしてくれそうな秋色パンツを【ユニクロ】からご紹介。つい手に取りがちなモノトーンカラーから一歩踏み出した秋色のパンツは、落ち着いた色味がカラーアイテム初心者もトライしやすそう。ぜひコーデごと真似してみて。

キレイ見えと楽な穿き心地を両立させたフレアパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

裾にかけてナチュラルに広がるフレアラインによって、膝下をスラリと見せる効果が期待できるフレアパンツ。トレンドの主流だったワイドパンツと差別化を図りやすい一本です。公式オンラインストアによると、洗濯後でもシワになりにくいというストレッチ素材が、キレイ見えと楽な穿き心地を両立させてくれそう。カラーはブラック・ダークブラウン・ダークグリーン・ネイビーのシックな4色から。

こっくりダークブラウンで夏アイテムに秋をひと匙

40代4兄妹のママ・@midopeiさんは「もうすぐ秋だしブラウンも追加しました」と、ブラックに加えて大注目のトレンドカラー・ダークブラウンをGET。まだ暑さの残る日には、盛夏に活躍したノースリーブのトップスとワンツーで着こなして温度調節を。こっくりとしたブラウンがほんのり秋ムードを添えつつ、暑さも我慢しないキレイめカジュアルコーデを楽しめそうです。

モダンなカーブラインが目を引くスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

ドライ機能付きの素材のおかげで即戦力として穿きやすいスウェットパンツ。ルーズになりすぎないゆるやかなカーブシルエットはモダンな雰囲気があり、脚のラインを美しくカバーしてくれそうです。ブラック・ナチュラルといったシーズンレスなカラーのほか、ブラウン・ダークグリーン・ネイビーという渋さを感じさせる秋色は要注目。

デニムのブルーを差し色にした秋色の気楽な装い

プチプラで真似しやすい40代ファッションを提案する@ko.wearさんは「秋意識コーデ」として、ブラウンのスウェットパンツでスタイリング。シアー素材の長袖トップスを選んで軽さを出しつつ、肩がけしたデニムシャツのブルーを秋色コーデをパッと明るく見せる差し色に。パンツはウエストまわりがすっきりとしたリブ編みのため、タックインした際にもクリーンにまとまりそうです。

