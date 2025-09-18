東京駅がスヌーピーだらけに！PEANUTS75周年記念ショップで限定グッズ続々、9月19日から2週間限定
「スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式グッズを取り扱う「スヌーピータウンショップ」の期間限定ショップが、東京駅一番街内の「東京キャラクターストリート いちばんプラザ」にオープン。2025年9月19日(金)から10月2日(木)までの2週間限定で、「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」をテーマにしたスペシャルな空間が展開される。
【画像】期間限定ショップで販売されるアイテムを見る
■75周年だけの特別感！東京駅一番街がスヌーピー一色に！
昨年9月に開催された「Peanuts Celebrating 75years」では、75周年のお祝い“前夜”のワクワク感があふれていたが、今回はいよいよ75周年イヤー本番！「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」として、八重洲地下中央改札から会場のいちばんプラザまでの通路の壁や柱にピーナッツ・ギャングが登場する。
装飾内にある二次元コードを読み取れば、限定デザインのスマホ壁紙がダウンロードできるサプライズ企画も用意。さらに、PEANUTSコミック連載開始日で記念日となる2025年10月2日(木)には、その日だけの特別なデザインの壁紙がダウンロードできる。
■期間限定ショップの中身をチェック！
そんな期間限定ショップの中でも、とくに注目なのがコレクター心をくすぐる「缶バッジ」(各385円)シリーズ。丸型、四角、長方形の3種類が用意され、それぞれ異なるデザインでついつい全種類集めたくなってしまう。初日は各2個までの購入制限があるから、争奪戦は必至！
毎日使いたくなる実用グッズも充実のラインナップ。「マグカップ」(1760円)は、75周年のお祝いデザインが毎日のコーヒータイムを特別な時間に変えてくれる。「コンパクトボウル」(2200円)は、朝食のシリアルやスープにぴったりのサイズ感で使い勝手も抜群。「お菓子クリップ」(440円)や「マグネットバー」(440円)、「クリアファイルA4」(330円)、「4層ブロックメモ」(440円)なども見逃せない。
ファッションアイテムも要チェック！「Tシャツ」(各3300円)はネイビーと茶色の2色展開で、S/M/L/XLとサイズも豊富。「巾着」(各880円)はイエローとブルーの2色で、ポーチ代わりにも使える優秀アイテム。バッグのアクセントになる「チャーム2個セット」(1760円)も、さりげなくスヌーピー愛をアピールできる。
■75のなかまたちが大集合！75周年記念シリーズも
昨年のカラーシリーズのような展開で、今年は複数の75周年記念シリーズが同時発売される。「HAPPINESS IS 75YEARS OF PEANUTS」シリーズは、75のなかまたちが大集合した豪華なデザインが特徴。「記念ピンバッジセット」(1万6500円)は、12種類のピンバッジが特製BOXに入った特別仕様で、記念アートカード付き。「缶バッジ付きタペストリー」(8800円)は、なんと75種類の缶バッジが付いた圧巻のアイテムだ。
50年代のスヌーピーが大きくパッチワークされた「デニムパッチワークトート ヴィンテージカラー」(5500円)と「デニムパッチワークポーチ ヴィンテージカラー」(3520円)は、催事限定カラーとなる。
「Forever Bright」シリーズは、みんなでジャンプしているにぎやかなデザインが印象的。「2WAYタンブラー」(2420円)や「刺繍ポーチ」(1980円)、「キャンディ缶」(702円)など、日常使いできるアイテムが勢ぞろい。どちらのシリーズも先行発売となるため、気になるアイテムは早めにゲットしたい。
2025年9月26日(金)には、スヌーピータウンショップオリジナルのドリームトミカ「SNOOPY SILVER」も先行発売！昨年はビーグル・スカウト50周年記念のドリームトミカが話題になったが、今年は75周年記念のシルバーカラーが登場。コレクターならずとも欲しくなる特別仕様だ。
■大人女子必見！フェイラー×PEANUTSコラボ
2025年9月26日(金)には、フェイラーとのコラボ商品も発売される。「ハンカチ 花火」(2970円)は、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの後ろ姿に、色とりどりの花火が打ちあがる大人かわいいデザイン。
「フルーツ＆フラワー」シリーズでは、「ハンカチ」(2970円)のほか、「ボトルポーチ」(1万1000円)、「バッグ」(1万5400円)、「フリル付巾着」(8250円)も展開。フェイラーならではの上質な肌触りは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったり。催事場では発売初日に限り、1種類1点までの購入制限があるので注意しよう。
■豪華ノベルティをゲットしよう
さらに見逃せないのが、期間別に用意されたノベルティキャンペーン。2025年9月19日(金)から始まる第1弾では、PEANUTS商品を1万1000円以上購入した先着500名に、約W90×H65センチのブランケット(非売品)をプレゼント！秋冬に使える実用的なサイズで、これは絶対に欲しい一品。
2025年9月22日(月)から26日(金)までの第2弾では、3300円以上購入した各日先着75名に、ランダムステッカー(非売品)が配布される。さらに2025年9月27日(土)からの第3弾では、5500円以上購入の先着500名にフェイスタオル(非売品)をプレゼント。ノベルティが切り替わるタイミングで訪れれば、違うノベルティをゲットできるから、期間中に何度か足を運ぶのも楽しみ方のひとつ。
■ショップ情報と購入時の注意点
初日となる2025年9月19日(金)は、ほぼ全商品に購入制限がある。基本的に1会計につき2個までとなっているから、欲しいアイテムは計画的にゲットしよう。
会場は東京駅一番街 東京キャラクターストリート内の「いちばんプラザ催事場」。八重洲地下中央改札から徒歩すぐで、アクセスも抜群。営業時間は10時から20時30分まで(最終日の10月2日は18時まで)。仕事帰りでも立ち寄れるのがうれしい。なお、スヌーピータウンミニ東京駅一番街店とは別会場なので、間違えないように気をつけて。ここでしか手に入らない限定グッズを手に入れて、日常にちょっとしたハッピーをプラスしてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※購入制限がある場合があります。
※「ドリームトミカ SNOOPY SILVER」は、一会計につき3個までの購入となります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
