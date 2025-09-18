5月末に実業家・進撃のノア（30）との“0日婚”を発表した人気YouTuberのヒカル（34）。結婚してまだ半年も経っていないが、「オープンマリッジ宣言」が波紋を呼んでいる。そんななか、結婚当初に実父から出されていた“忠告”が再注目されているようで――。

ことの発端は、9月14日にYouTubeチャンネルでアップした「2人から皆様に大切な話があります」と題する動画。ノアと一緒に登場したヒカルは「数週間前にちょっと夫婦仲が良くない状況が続いて」と切り出し、知人を交えて7時間ほど話し合った結果としてこう明言したのだ。

「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」

一般的に、夫婦互いに合意のもと、配偶者以外の相手との恋愛や性交渉を認め合うことを意味する「オープンマリッジ」。このことについてヒカルは、「簡単に言いますね、浮気オッケーです。浮気オッケーになりました！」と説明していた。

しかし、たちまち賛否の声が高まり、前日まで507万人を誇っていたYouTubeのチャンネル登録数はわずか3日で20万減。5万8000件以上のコメントが書き込まれ、そのほとんどを厳しい意見が占めている（17日21時時点）。

「ヒカルさんの考えは、“浮気はしたいけど、離婚はしたくない”というものでした。また、“自分のハーレムを作りたい”とも明かしており、ハーレムの中にはノアさんにいてもらうことを望んでいました。

いっぽう“浮気はOK”と容認していたノアさんですが、ヒカルさんに『自由に生きてもいいし、どんなことがあってもいいけど、 私が好きであるようなヒカル君で、私の前ではいてほしい』と真剣な思いを伝えたそうです。万が一のことがあれば、ノアさんから離婚を切り出される可能性もあり得るような雰囲気でした。

また、ノアさんは笑顔を絶やさずに話していましたが、動画を視聴したファンの間では“ノアさんが我慢しているのでは”と心配する声も相次ぐことに。夫婦で選択したオープンマリッジが否定されているというよりも、自らの主張を押し通すようなヒカルさんの強気な姿勢に批判が寄せられている印象です」（WEBメディア記者）

実際に動画では、「俺は100％浮気します、これから先ずっとね。で、おそらくハーレムも築こうとするし」「ただ、その上でもう離婚はしたくないんですよ」などと強調していたヒカル。新婚夫婦の行く末にファンも気を揉んでいるが、今回の件をきっかけに“ある動画”が再注目されている。

それは、6月13日にヒカルのYouTubeチャンネルでアップされた「お互いの両親に結婚報告してきました」と題する動画。ノアを伴って地元・兵庫県に帰省したヒカルは、両親が離婚していることから父と母を別々に訪問することに。

2人は最初に母親宅を訪れ、ヒカルの実兄も交えて和やかに会話を楽しんでいた。その際、ヒカルから結婚におけるアドバイスを求められた母は、「仲良うやってくれたら1番ええけどな」としみじみした様子を見せていた。

だが、次に訪問した父からのアドバイスは、“忠告”だった。

ヒカルの父は「おめでとうさん」と祝福し、「圭太をよろしくお願いします」とヒカルの本名を出しながらノアに頭を下げていた。ヒカルが「よかったわ、結婚して奥さんを見せることができて」と安堵すると、父は「ずっと気になっとったけん、やっぱ嬉しい」とコメント。ヒカルも「次は孫の顔を見せにくるわ」と話し、仲睦まじい親子のひとときを過ごしていた。

だが、ヒカルが「なんかアドバイスある？結婚に」と尋ねると、父は「自分の嫁さん以外の人に手だしたらアカンわ」と即答。続けて「それはなるんやけどな」と予想しつつも、「何回も言うけど、松方弘樹や勝新太郎みたいなことしたらアカン」と昭和の名優を引き合いに出して息子に告げたのだった。

しかしヒカルは、「例えがわからん」と笑いながらツッコミ。「真面目にやらなアカン」と言う父に、「真面目にせえへんかったら、お父さんみたいになるってことやんな？」と冗談混じりに返していた。

今回、ヒカルがオープンマリッジを宣言したことをきっかけに、この動画を思い出したファンもいたようだ。父子のやり取りを収めたシーンは注目を集め、動画のコメント欄やXでは《この動画見返して、、ほんとに》《お父さんに報告した時に言われてるんですね》といった声が上がっている。

炎上を受けて9月15日にアップした緊急動画では、応援してくれていたファンが離れてしまったことを嘆きつつ、「心は全く死んでないんで。ここから僕は実力で結果を残すんで」と気丈に語っていたヒカル。ノアとの結婚生活は、しばらく注目を集めそうだ。