インテリア問題で本社職員＆業者と口論→3人刺殺した41歳ピザ屋店長、警察が身元情報を公開【韓国】

韓国・ソウル冠岳区鳥院洞（クァナクグ・チョウォン）のピザ店で刃物を振り回し、3人を殺害した41歳男性キム・ドンウォンの身元情報が公開された。

【写真】「もう生きたくないという顔…」韓国、無差別殺人犯の顔写真公開

ソウル警察庁は9月16日に「身元情報公開審議委員会」を開き、殺人容疑の被疑者キム・ドンウォンの身元を公開することで決定した。

警察は「被害の重大性、犯行の残忍性が認められ、犯行証拠も十分であり、犯罪予防など公共の利益のために必要だと判断した」と説明した。キム・ドンウォン本人も、自身の身元公開決定に異議がないという意思を示した。

キム・ドンウォンの身元情報は、同日から来月10月16日まで、ソウル警察庁のホームページを通じて公開される。

（写真提供＝ソウル警察庁）キム・ドンウォン

キム・ドンウォンは9月3日、冠岳区鳥遠洞で自身が経営していたピザ店において、フランチャイズ本社の職員A氏（49）、父娘でインテリア業者のC氏（60）とD氏（32）の3人を、厨房にあった刃物で殺害した容疑を受けている。

犯行直後、自傷を試みて重傷を負ったキム・ドンウォンは、病院で1週間治療を受けた。そして、10日に退院直後に警察に逮捕された。

キム・ドンウォンは事件当時、店のインテリア問題をめぐって口論に発展し、このような犯行に及んだものと調査されている。同氏は12日より警察に拘束された状態だ。

キム・ドンウォンは裁判所の拘束前被疑者審問（令状実質審査）に出席。「被害者遺族に言うことはあるか」という質問に、涙ぐみながら「申し訳ない」と伝えていた。警察は近日中、キム・ドンウォンを検察に送致する予定だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）