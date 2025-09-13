ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤â¡Äµð¿Í¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¤â¤¦¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È30007¡É¡Ö¤¨¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡×
¥±¥é¡¼¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡Ä¹âÍü¤¬ÃæÌî¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î»°ÎÝÂÇÍá¤Ó¤ë
¢£µð¿Í ¡¼ ºå¿À¡Ê13Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Çºå¿ÀÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£½é²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£5²ó¤Þ¤Ç6-3¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È°Ì´¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç2°Ì¤Ê¤ó¤«¡©¡×¤Èµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¤¿¤áÂ©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤Ï4²ó¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢5²ó¤«¤é¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£1»à¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤¬¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÊá¼ê¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2»à¤«¤éÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î»°ÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µð¿Í¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òµö¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°7¼ºÅÀ¤Ë¾ìÆâ¤Ë¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿À¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÌÜ»Ø¤¹2°Ìµð¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¡Öºå¿À¤Èµð¿Í¤Ê¤ó¤«¤¹¤²¤§»î¹ç¤·¤Æ¤ó¤Ê¡×¡Öµð¿ÍVSºå¿À¡ÄÀ¨¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµð¿Íºå¿ÀÀï¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤·¤È¤ó¤è¤³¤ì¡×¡Ö¤¨¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¯¤½¥Ç¥«¤¤¤¿¤áÂ©¡×¡Ö¸½ÃÏ¤¤¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë