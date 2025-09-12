À¾Éð¤¬11°ÂÂÇ7ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÆü¥Ï¥à²¼¤¹¡Ä¹â¶¶¸÷À®¤¬7¾¡ÌÜ¡¡³ÚÅ·¤ÏÀõÂ¼¤Ë6¹æ¡¢¥Ñ¤Î·ë²Ì
1·³¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ìÀ¾Éð¡¢³ÚÅ·¤¬¾¡Íø
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤¬7-3¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¾¡Íø¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬6-3¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï4²ó¡¢³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¤È»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£8²ó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç°ìµó5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬8²ó0/3¤ò3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß±ç¿Ø¤¬¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï9²ó¤Ë¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤Î29¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤Ï3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï½é²ó¡¢ÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÌó3¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë6¹æ3¥é¥ó¤Ç4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤Ï¡¢6²ó2/3¤ò3¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÎÏÅê¤Çº£µ¨6¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£7²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1µå¤Ç²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¡£ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÀõÂ¼¤¬3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹Åê¼ê¤¬5²ó5¼ºÅÀ¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢ÂÇÀþ¤â¹âÉô±ÍÅÍ³°Ìî¼ê¤Î¥½¥í¤äº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë