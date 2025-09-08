試合終了後に勝利の喜びを共有

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのオリオールズ戦に5-2で勝利し、連敗を5で止めた。2打席連続本塁打を放った大谷翔平投手は試合後、自身のインスタグラムを更新。自らの活躍よりも、投打で躍動した2人のチームメートを称えた。

大谷は第1打席、メジャー初対決となった菅野智之投手が投じた2球目の外角高めのシンカーを捉え、バックスクリーン右に着弾する47号先頭打者弾。第2打席では菅野の内角フォーシームをまたも完璧に捉え、バックスクリーン右へ飛び込む48号ソロとなった。

大谷は試合後、インスタグラムのストーリーズで勝利の喜びを共有。自らの活躍ではなく、自身の48号の直後に追撃の16号ソロを放つなど2安打2打点の活躍を見せたムーキー・ベッツ内野手、5回2/3を2失点で10勝目を挙げたクレイトン・カーショー投手の画像を共有し、その活躍を称えた。

6日（同7日）は山本由伸投手が9回2死まで無安打の好投を披露するも、リリーフが打たれて逆転サヨナラという重苦しい敗戦を喫したドジャース。試合後にベッツは「ショウヘイが先制パンチをお見舞いし、私たちは大丈夫だと伝えてくれた」と話し、カーショーは「もちろんショウヘイが1番を打つはいつだっていいこと。ナイスだったよ」と互いに活躍を称え合った。まずは地区優勝に向け、チームを勢いづける勝利となるだろうか。（Full-Count編集部）