トランプ大統領「国防総省」を「戦争省」に呼称変更する大統領令に署名　旧称復元で「勝利と強さのメッセージを伝える」

アメリカのトランプ大統領は5日、国防総省の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名しました。

トランプ大統領：

これは勝利と強さのメッセージを伝えるものだ。誰もが想像する以上にはるかに強いものだ。

大統領令では、現在の国防総省について公的な文書などで「戦争省」や「戦争長官」などの名称を使用することを認めるとしています。

省庁の名称変更には議会の承認が必要なことから、ヘグセス国防長官は今後、恒久的に「戦争省」に変更するための立法や行政措置の作業を進めることになります。

国防総省は、1789年に「戦争省」として設立されましたが、第2次世界大戦後に陸軍や空軍と統合され、現在の名称に変更されています。

トランプ氏は名称変更に伴う費用について「それほど多くない」と説明していますが、地元メディアからは国防総省傘下の数百に上る機関の名称の変更に関わるほか、紋章や制服などの刷新により数十億ドルの費用が見込まれるとの指摘も出ています。

（※画像は大統領令の署名後、戦争省と変更されたホームページ）