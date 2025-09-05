日向坂46松尾桜、『andGIRL』で初ソロ雑誌撮影 小坂菜緒へのラブコールも
アイドルグループ・日向坂46の松尾桜が、5日発売のファッション誌『andGIRL』（DONUTS）秋号に初登場する。
【写真】美しい…レースワンピ姿で表紙を飾る小林由依
日向坂46の新メンバーオーディションに見事合格し、現在五期生として活動している松尾。はじめてのソロ雑誌撮影となったが、魅力的でアンニュイな表情を披露している。
インタビューでは「奇跡が起きて加入することができました」と語るオーディションの様子や気になる私生活、そして“応援しているアイドル”から“憧れの先輩”へと変わった小坂菜緒へのラブコールまで、松尾の素顔とまっすぐな思いを届ける。
なお、通常版表紙は小林由依、特別版の表紙はSixTONESの高地優吾（高＝はしごだか）が担当。そのほか美香、岡崎紗絵、宮田聡子、宮本茉由、高梨臨、渋谷凪咲、内田理央、鈴木ゆうか、鶴嶋乃愛が登場する。
