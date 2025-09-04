¥É·³ÂÇÀþ¤ËOB·ãÅÜ¡Öµ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡¡Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¡È25/30¡É¤Î»´·à¡ÖËÜÅö¤Ë¼ºË¾¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤¬¡ÈÉÏÂÇ¡É¤ËÃ²¤
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡¼0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¤Ø¥¹¤¬³°Ìî¼ê¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÆâÌî¼ê¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤¬°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ê2²ó¤Î¡ËËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸«¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö2²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤ËÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥«¥¦¥ó¥È2-1¤Ç¤É¿¿¤óÃæ¤Îµå¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ê²ñ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¥ó¥°»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ïº£ÈÕ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËþÎÝ»þ¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.234¤Ç30µåÃÄÃæ25°Ì¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÉÏÂÇ¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë