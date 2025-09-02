ディズニー究極のファンイベント「D23」開催決定！ 米アナハイムで2026年8月14日〜16日の3日間
世界中のディズニーファンが待ち望む究極のファンイベント「D23：ザ・アルティメット・ディズニー・ファン・イベント 2026」が、現地時間の2026年8月14日（金）から8月16日（日）までの3日間、米カリフォルニア州アナハイムで開催されることが決定。併せて、映画『リトル・マーメイド』でアリエルの声を担当し、ディズニー・レジェンドでもあるジョディ・ベンソンが「D23」初の公式ファンバサダーに就任したことも発表された。
【動画】ディズニー、マーベル、SW、パークの情報までてんこ盛り！ 「D23：ザ・アルティメット・ディズニー・ファン・イベント」の様子
■チケットは2026年春に発売開始！
2024年8月に開催された「D23：ザ・アルティメット・ディズニーファン・イベント」では、『アナと雪の女王3（仮題）』や『トイ・ストーリー５』『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』などの最新の作品情報から、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニー・ハリウッド・スタジオに『モンスターズ・インク』に特化した初のテーマランドの誕生するほか、マジックキングダム・パークでディズニーヴィランズに特化した新しいテーマランドが着工中であることなどテーマパークやクルーズ船の最新情報まで膨大な量の情報解禁やパフォーマンスなどを実施。過去最大規模でより没入感のある体験を提供するイベントとして大盛況のうちに幕を閉じた。
そして2026年に、再びアナハイム・コンベンションセンターとホンダ・センターの両会場を中心に開催される本イベントでは、来場するファンに主要ショーケースやプレゼンテーションを通して最新情報やサプライズ発表をいち早くお届け。
また、ディズニーの世界に入り込む没入型体験や、ここでしか手に入らない限定アイテムの販売、さらにはイベント前週から始まる特別な体験など、魔法のようなひとときを提供する。
加えて、ディズニー・アニメーション『リトル・マーメイド』でアリエルの声を担当し、ディズニー・レジェンドでもあるジョディ・ベンソンが「D23」初の公式ファンバサダーに就任し、今後1年間、ファンとの交流や関連イベントへ出演することも発表。
開催日決定にあたり、本イベントの責任者であるマイケル・ヴァーゴは「D23：ザ・アルティメット・ディズニーファン・イベントは、ディズニーだからこそ実現できる方法で、世界中のファンに最高のストーリーテリングと革新を体験する機会をご提供します。ご期待以上に満足いただけるプログラムを現在考案中です。ファンの皆様にとって忘れられないイベントをお届けできることを楽しみにしています」とコメントしている。
本イベントのチケットは2026年春に発売開始。「D23」のディズニー公式ファンクラブのソーシャルメディアやニュースレターで最新情報が発表される。
