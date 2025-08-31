「あとで苦しくなるかも」身勝手な実母との“絶縁”、夫が反対する理由｜お宮参りで実母と絶縁しました【ママリ】

幸せな結婚生活と、それを壊そうとする実母の過干渉。結婚式の計画から、娘のお宮参りまで、独善的な母の言動に振り回されるめぐみ。夫や義両親の優しさに触れるほど、実母との関係に苦悩する彼女が、ついに下した決断とは…？これは、一人の女性が「本当の家族」を見つけるまでの、葛藤と決別の物語。『お宮参りで実母と絶縁しました』をごらんください。

お宮参りのドタキャンで気落ちするためぐみを、夫の良太と義両親は優しく支える。その優しさに触れ、めぐみは実母との「絶縁」を決意。良太は「距離を置く」ことを提案し、めぐみは血縁関係ではない、本当に自分を大切にしてくれる人たちが「本当の家族」だと確信する。

お宮参りで自覚した気持ち

お宮参りの後、私は実母のことに腹を立てて、恥ずかしくて気落ちしていた。良太は、そんな私のことを心配してくれた。



「めぐみ、大丈夫？」

「…うん」



良太は、何も言わずに、ただ私の背中を撫でてくれた。義両親も、私を気遣ってくれた。



「めぐみちゃん、今日はゆっくり休んでね」

「また落ち着いたら、おいしいものでも一緒に食べようね」



私は、義両親の優しい対応に、感謝すると同時に、罪悪感もふくらんだ。



「私、こんな優しい人たちを、お母さんのせいで悲しい思いにさせている…」



私は、そう思って、涙が止まらなくなった。

夫の優しさで絶縁を決意

「私…もう、お母さんと縁を切りたい」



私は、良太に、心の中の本音を漏らした。良太は、私の言葉を聞いて、何も言わなかった。ただ、私の目を見て、優しく微笑んだ。



「めぐみ、今の重いだけで縁を切ったら、後々また君が苦しい思いをするかもしれない」

「…え？」



良太の言葉に、私は戸惑った。



「縁を切る、ではなく、しばらく距離を置く、と思って過ごしていたらどうかな」

「…距離を置く？」

「うん。無理に縁を切る必要はないよ。ただ、今は会わないようにして、自分の心を守るのも大事だと思う」



私は、良太の言葉に、心が軽くなったような気がした。良太は、私のことを第一に考えてくれていた。



「私…良太と結婚してよかった」



私は、そう言って、良太に抱きついた。良太は、私を抱きしめながら「俺もそう思うよ」と言ってくれた。私は、この時、確信した。私のことを第一に考えてくれる家族は、母じゃない、夫だと。



今は、良太の言うように、距離を置くという体だが、私の中では絶縁だと考えている。実母に無理に会うことなく自分の心を守りながら、今目の前にいる大切な家族との幸せな日々を、しっかりとかみしめて生きていきたい。

あとがき：絶縁の決意

本話は、主人公めぐみが実母との関係に終止符を打ち、精神的に自立するまでの過程を描いている。度重なる実母の自己中心的な行動に苦しみ続けためぐみが、夫と義両親の無償の愛に触れ、ようやく心の安寧を見出す結末は、読者に深い感動と共感を与えるだろう。特に、良太の「縁を切る、ではなく、距離を置く」という言葉は、安易な断絶ではない、現実的かつ優しい解決策を提示しており、物語のテーマをより深く掘り下げている。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）