¿¦¾ì¤Ç²ÈÄí¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤ËÂ£¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥È¡×
¿¦¾ì¡¢²ÈÄí¡¢¼ñÌ£¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ§¼±¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¾ã¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÂç³Ø¶µ°÷¤Î²£Æ»À¿¤ÈYouTuber¤Î¤À¤¤¤Þ¤ê¤³¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤òÆü¡¹¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óº¤Æñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤Î¤ß¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂ¾ÎÏ¡×Åª¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Âç³Ø¶µ°÷¤È¼«¸Ê·ù°¤ÎYouTuber¤Ï¤ß¤º¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óº¤Æñ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¡¢Á°Ãæ¸åÊÔ¤Î£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÃç´Ö¤Î»×¹Í¤¬¿¼¤Þ¤ë¡½¡½¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»Ë¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¤´¾Ò²ð¡£
´µ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤
¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤È¤Ï¡¢¡Ö³«¤«¤ì¤¿ÂÐÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀ¾¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥È¥ë¥Ë¥ª¤È¤¤¤¦Ä®¤Î¥±¥í¥×¥À¥¹ÉÂ±¡¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Àº¿ÀÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÞÀ´ü¡¢¤Ä¤Þ¤êÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÇÂçÊÑ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï°ì¶åÈ¬¡»Ç¯Âå¤«¤é¼ÂÁ©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ã»¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆó¡»°ì¡»Ç¯Âå¤ËµÞÂ®¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·ïÈñ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×Åª¤Ê³èÆ°¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¸ì¤ê¤¢¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¾ì¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°ÅªÂÐÏÃ¼ÂÁ©¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥±¥í¥×¥À¥¹ÉÂ±¡¤Ç¡Ö´µ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡Â¦¤¬¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¶å¶å¡»Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤¬¸¢ÍøÍ×µá±¿Æ°¤Çëð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²æ¡¹¤Î¤³¤È¤ò²æ¡¹¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥±¥í¥×¥À¥¹ÉÂ±¡¤Ï°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÂ¦¤«¤é¡¢Åö»ö¼Ô¼çµÁÅª¤Ê¼ÂÁ©¤òÀè¶îÅª¤ËÎ©¤Á¤¢¤²¤¿»ÜÀß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥±¥í¥×¥À¥¹ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥»¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÙ¤Î¹ñ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥È¥à¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤È¤¤¤¦Àº¿À²Ê°å¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°å¼Ô¤ä¤Û¤«¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´µ¼Ô¤ËÊ¹¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Ï´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢°åÎÅ¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤«¤é¼×¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥ï¥ó¥¦¥§¥¤¥ß¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥ï¥ó¥¦¥§¥¤¥ß¥é¡¼¤È¤Ï¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¶À¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Ï°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ë°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤¬ÏÃ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤½¤Î¼Â¸³¤ò¥±¥í¥×¥À¥¹ÉÂ±¡¤¬¤â¤Ã¤È¥é¥Õ¤Ê·Á¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÏÃ¤¹¡¢¤¯¤é¤¤¤Î·Á¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤ÎÍýÏÀ²È¤¿¤Á¡¢¥ä¡¼¥³¡¦¥»¥¤¥Ã¥¯¥é¤ä¥È¥à¡¦¥¢¡¼¥ó¥¥ë¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Èà¤é¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡¢Â¿À¼À¡Ê¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ë¤È·ÁÍÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬ÆÃ¸¢Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÆÀ¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤ÆËÌ²¤¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎºÇÀè¿ÊÃÏÂÓ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¡¢»ä¤¬ÀìÌç¤È¤¹¤ëÊ¸³Ø¸¦µæ¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½Ï¢¤ÎÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ð¥Õ¥Á¥ó¤Ï¡¢¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤Ç¤Ï¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¾®Àâ¡¢¥Ð¥Õ¥Á¥ó¤¬¤¢¤²¤ëÅµ·¿Îã¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±ÑÍºÅª»í¿Í¥Ð¥¤¥í¥ó¶ª¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤Î¾ì¹ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ºî¼Ô¤ÎÍýÁÛ¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊª¸ìÁ´ÂÎ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºî¼Ô¤ÎÂåÊÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÀâ¡×¤¬¡¢ÊÂÎóÅª¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤¬°ì¸Ä¤ÎÁÔÂç¤ÊºîÉÊ±§Ãè¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÏÀ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥¤¥Ã¥¯¥é¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤ò¸½¼Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÀº¿À¤ò²óÉü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹½ÁÛ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ð¥Õ¥Á¥ó¤ÎÊ¸³ØÏÀ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥ÄÊ¸³Ø¤¬ÀìÌç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î°ì¸ÞÇ¯°Ê¾å¤Î¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤Ç°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Ð¥Õ¥Á¥ó¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ç¤Î¤á¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°ÅªÂÐÏÃ¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤ËÊ¸³ØÅª¶õ´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Á°¤Ë¤âÏÃÂê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¤¥Ã¥¯¥é¤Ï¿åÊ¿Åª¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤È¿âÄ¾Åª¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¿Åª¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤ÏÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬ÂÐÅù¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤¢¤Ã¤Æ¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤Î¤¤¤í¤ó¤Êµ²±¤ËÉÅ¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÄÀÀø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²áµî¤ËÂ¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿À¼¤¬¶Á¤¤¢¤¦¤Î¤ËÀÜ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿âÄ¾Åª¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÆâÂÐÏÃÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Î¥±¥¢¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤¬¤Æ¥»¥é¥Ô¡¼¤¬À¸¤¸¤ë
Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÀº¿À¼À´µ¤Ë¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï±Û¸¢¹Ô°Ù¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼ÂÐÏÃ¤Ç¼£¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´µ¼Ô¤òÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥±¥¢¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¸Êª¤Ë¤Ï¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¡Ê¹±¾ïÀ¡Ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿´¿È¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ø¤È¸¶¾õ²óÉü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥é¥Ô¡¼Åª¤Ê¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÃÊ³¬¤¬¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉµÕ¸þ¤¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤Ï¡¢¥±¥¢¤Îµ»Ë¡¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤âÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤È¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¡£Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤ò¤ä¤ë¤ÈÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤¬¼£¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥»¥é¥Ô¡¼¤Îµ»Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¢¤Îµ»Ë¡¡£¤·¤«¤·Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çº¤¤ê¤´¤È¤ò¶¦Æ±¸¦µæ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Î¥±¥¢¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥»¥é¥Ô¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¨¡¨¡¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°ÅªÂÐÏÃ¼ÂÁ©¤Î²¿ÇÜ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¨¡¨¡¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½³Ø½Ñ¸¦µæ¤Îµ»Ë¡¡×¤«¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²£Æ»À¿¡Ê¤è¤³¤ß¤Á¤Þ¤³¤È¡Ë
°ì¶å¼·¶åÇ¯¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¡£µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¼çºË¼Ô¡£ÀìÌç¤ÏÊ¸³Ø¡¦Åö»ö¼Ô¸¦µæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¿å¤ÎÃæ¡½¡½¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ËÀ³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê°å³Ø½ñ±¡¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¤À¤¤¤Þ¤ê¤³¡ÊÂåËãÍý»Ò¡Ë
°ì¶åÈ¬¸ÞÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¼ø¶È¡×¼çºË¡£ÊÔÃø½ñ¤Ë¡Ø£¹·î£±Æü¤Î·¯¤Ø¡½¡½ÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ù¡Ê¶µ°éÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡£
