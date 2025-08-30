元SKE48の松井玲奈さんがセレモニアルピッチに登場

■オリックス 8ー1 西武（29日・ベルーナドーム）

29日にベルーナドームで行われた西武-オリックス戦の試合前、SKE48の元メンバーで現在は女優として活躍する松井玲奈さんがセレモニアルピッチに登場した。終始笑顔を絶やさず“大役”を全うした元アイドルに「めっっっっちゃかわいい」「透明感すごい」と、虜になるファンが続出した。

背番号4の「ライオンズサマーブルーユニホーム」に黒パンツでマウンドに立った松井さんは、大きく振りかぶり渾身の一球を披露。ボールは真っ直ぐに捕手の方向に向かうも手前でバウンドを繰り返し、ミットに収まった。松井さんは悔しそうな表情を見せるも、笑顔でペコリとお辞儀。ファンからは温かい拍手が送られた。

セレモニアルピッチを終えた松井さんは「スリーバウンドしました」と悔やんだが、「練習ではノーバウンドで、すごくきれいに投げられた瞬間がありました。ノーバウンドはかなわなかったのですが、一番目標にしていた、まっすぐ投げることができたので、うれしかったです。（自己採点は）65点が出せたかなという感じです」と記念の登板を振り返った。

笑顔弾ける松井さんのマウンド姿を見たファンからは「可愛すぎるんだが」「久しぶりにみたけど、クッソ美人やな」「それにしても投げ方が可愛い」「豪華すぎますね」「笑顔がステキ過ぎる」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）