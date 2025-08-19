音楽チャート事業やメディア事業などを各国で手がける米ビルボード社のＣＥＯ（最高経営責任者）、マイク・ヴァン氏がこのほど来日し、読売新聞のインタビューに応じた。

世界の音楽業界の中枢にいるキーパーソンからは、日本と世界の音楽業界はどう見えているのか。（宍戸将樹）

ヴァン氏はゲーム販売会社のエレクトロニック・アーツ（米）などメディア・エンターテインメント業界で経験を積み、２０１８年にビルボード社に入社。海外とのブランド展開事業などを成功させ、今年４月にＣＥＯに就任した。

日本の音楽業界への所感を問うと、「日本が歴史ある音楽文化を持っているのは世界で周知されており、独自のスタイルを築き上げている。それに魅力を感じているリスナーが国外にもいるのが特徴的だ」と話す。その点が、海外ブランドやレーベルも強く興味を持っている点だと言う。

音楽の聴かれ方が多様化している現状について、「ストリーミングで音楽が聴きやすくなったことはもちろん、ＳＮＳなどでコミュニティーができている」ことが大きいと言う。また、ここ２０年ほどで増加した、コーチェラ（米）などの大規模な音楽フェスティバルの隆盛も挙げる。「ただ音楽を（ＣＤなどで）聴くだけでなく、音楽への接し方が体験型に変わってきた」と指摘する。

また、テクノロジーの発展により音楽市場がよりグローバル化してきたと捉えている。「以前は自分たちの言語の音楽を聴いていたが、言語にとらわれないリスナーが世界で増えてきている。ＡＩ（人工知能）などのツールを使って歌詞を自分の言語に翻訳することもできるので、言語の垣根がなくなった。２０〜３０歳代の若い世代が音楽消費を引っ張っている」

ビルボード社は米国、日本だけでなく様々な国で事業を展開しており、６月に東京で開催されたアジアカンファレンスでは、フィリピン、中国、韓国の各担当者が集まってそれぞれの音楽事業について説明した。「ここ１０年、Ｋポップで韓国が特に注目され、日本も含めてアジアのアーティストにＫポップのファンが注目するトレンドがある」。他にも、ヴァン氏はラテン音楽やアフリカ、インド、東南アジアのポピュラー音楽にも注目しているという。

「日本国内でビルボードの認知が上がってきていることを評価したい。今後はライブやイベントなどの制作にも力を入れてリスナーに届けられれば、さらに広がっていくだろう」と日本の音楽市場を今後も重視していく姿勢を明かした。