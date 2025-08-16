¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç´¶¤¸¤¿Ìîµå¤ÎËÜ¼Á¡¡GGº´Æ£¤¬ÊÆ¹ñÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ç¼Â´¶¡ÄÆüËÜ¤È¤Îº¹°Û
GGº´Æ£»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡¼Ãµµá¤Î¥«¥±¥é¡¼¡×¤Ë½Ð±é
¡¡À¾Éð¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿GGº´Æ£»á¡ÊËÜÌ¾¡¦º´Æ£Î´É§¡Ë¤ÏË¡ÂçÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼1A¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì»ØÌ¾¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡¼Ãµµá¤Î¥«¥±¥é¡¼¡×¤ÇÊÆÎ±³Ø´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤È¤Ï¡ÖÂç¤¤¯°ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡Âç4Ç¯»þ¤ËÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯3·î¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼1A¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ä¿©»ö´Ä¶¡¢ÉÔ´·¤ì¤«¤é¤¯¤ëÈèÏ«´¶¤ÇÂÎ½Å¤â·ã¸º¤·¤¿¤¬¡Ö¿É¤¤¤è¤ê¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿¿·õ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ìîµå¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇËÜÅö¤ËÌîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç³Ø¤ÇÊä·ç¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¡×¡£¾åÃ£¤Î¡È¶áÆ»¡É¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¸ø¼°Àï¤Ï20»î¹ç¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤¬Êä·ç¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤é¤ì¤Æ¤â1¡¢2»î¹ç¡£¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÇ¯´Ö100»î¹ç¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Á³¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1000ËÜ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿1ÂÇÀÊ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀï¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤â»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤Ï»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡³Ø¶È¤ä»î¹ç´Ä¶¤Ê¤É¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤¬ÈôÌöÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤âÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÏÄ«°ìÈÖ¤ËÎý½¬»ÜÀß¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤â¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Öµá¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ªÁ°»Å»ö¤·¤í¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡£Åö½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËËÍ¤Î»ñÎÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤¡¢°¤¤¤È¤¤ÎÏ¢Â³¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡º´Æ£»á¤¬¼ÁÌä¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤Ï¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öµá¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Åú¤¨¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤â¤¤¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í»¡¡£¡Ö»ØÆ³Ë¡¤ò¤¹¤´¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º´Æ£»á¤Ï»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Î¡È¼õ¤±¿È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬È¯¿®¡É¤ÎÀ¸¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿3Ç¯´Ö¤ÎÊÆÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë