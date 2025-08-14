【地震速報】茨城県で最大震度4の地震が発生しました(04:13頃発生)
【地震情報 2025年8月14日】(04:18更新)
4時13分頃、茨城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.1、最大震度4を茨城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2025年8月14日 04:16】(04:16更新)
4時13分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
